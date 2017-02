Bývalý šprintér Petacchi označil nového Petra Sagana

LIDO DI CAMAIORE 8. februára (WebNoviny.sk) - Bývalý vynikajúci cyklistický šprintérsky špecialista Alessandro Petacchi označil 22-ročného kolumbijského jazdca Fernanda Gaviriu za nového Petra Sagana. .



Víťaz monumentálnej klasiky Miláno-San Remo zo sezóny 2005 Petacchi možno bude robiť Gaviriovi akéhosi poradcu, aby mu pomohol dosiahnuť rovnaký úspech. Cyklista tímu Quick-Step Floors Gaviria si od 43-ročného Taliana prenajal apartmán v mestečku Lido di Camaiore, nasťahuje sa tam po budúcotýždňovom podujatí Okolo Algarve.



"Fernando sa chce usadiť v Taliansku. Som blízky kamarát s jeho kolegom z Quick-Stepu Fabiom Sabatinim, spýtal sa ma, či mám voľné miesto. Tiež som hovoril s Gaviriovým agentom Giovannim Lombardim, na všetkom sme sa dohodli pomerne rýchlo. Gaviria je podľa mňa nový Peter Sagan - je to fenomén. Skutočne sa mi páči jeho prirodzený talent, spôsob, akým sa pohybuje v pelotóne," povedal Petacchi v rozhovore pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport.



Rodák z La Ceje Gaviria bol vlani pri svojej premiére blízko k triumfu na Miláno-San Remo, ale v záverečnom špurte spadol, keď zavadil o zadné koleso Grega van Avermaeta. Petacchi je presvedčený, že by to mladému Kolumbijčanovi mohlo vyjsť tento rok. "Som si istý, že bude patriť medzi favoritov. Je o rok starší, má väčšie sebavedomie a podporu silného tímu. Zatiaľ sa ma nepýtal, ale poteší ma, ak mu budem môcť poradiť. Miláno-San Remo poznám sprava-zľava. Viem, kde treba byť v pelotóne v špecifických momentoch pretekov a šetriť sily na finále. Zatiaľ mu to ide veľmi dobre, takže nie som ani presvedčený, či vôbec potrebuje moje rady," dodal Petacchi, ktorý počas svojej kariéry dosiahol 121 víťazstiev. Štyridsaťosemkrát vyhral etapu na Grand Tour (6x Tour de France, 22x Giro dItalia, 20x Vuelta a Espaňa). Na všetkých troch podujatiach sa stal víťazom bodovacej súťaže.