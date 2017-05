Bulvárnemu denníku The Sun sa podaril riadny prešľap, ohlásil smrť princa Philipa

LONDÝN 4. mája (WebNoviny.sk) - Britský bulvárny denník The Sun sa vo štvrtok dopustil závažného prešľapu, keď na svojej webovej stránke zverejnil mylnú informáciu o úmrtí princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II.



Hoci bola predmetná správa o 95-ročnom vojvodovi z Edinburghu dostupná iba niekoľko minút, internetový vyhľadávač Google ju stále ponúka ako prvý výsledok, všímajú si online noviny Thejournal.ie so sídlom v Dubline..



Buckinghamský palác zvolal ráno do Londýna personál všetkých kráľovských sídel. Tento neavizovaný a "nezvyčajný" krok vyvolal v britskej tlači dohady, že v kráľovskej rodine došlo k nepredvídanej udalosti.





Dôvodom však bolo oznámenie, že Philip sa z vlastného rozhodnutia nebude od jesene tohto roka zúčastňovať na verejných podujatiach súvisiacich s jeho postavením a plánuje sa stiahnuť z verejného života.



Špekulovalo sa o zdravotnom stave panovníčky, ako aj jej manžela. The Sun sa však v snahe o senzáciu unáhlil a zverejnil správu s titulkom: "Princ Philip zomrel vo veku 95 rokov: Ako k tomu došlo atď., atď."



Alžbeta i jej manžel sa v stredu objavili na verejnosti. Kým kráľovná prijala premiérku Theresu Mayovú, ktorá ju informovala o rozpustení parlamentu pred voľbami, princ Philip odhalil pamätnú dosku na kriketovom štadióne.