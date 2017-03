Bulhari si predčasne volia nový parlament, podľa odhadov bude roztrieštený

SOFIA 26. marca (WebNoviny.sk) - V Bulharsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby. Očakáva sa, že opäť budú mať za následok roztrieštený parlament. Prvé odhady výsledkov by mali byť známe krátko po 18.00 h, keď sa zatvoria volebné miestnosti.



Podľa prieskumov by prozápadná strana expremiéra Bojka Borisova Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) mohla získať 30 percent hlasov. Rovnaké percentá však prisúdili prieskumy aj Bulharskej socialistickej strane (BSP) na čele s Korneliou Ninovovou, ktorá je za užšie vzťahy s Ruskom..



Šancu získať štyri percentá a obsadiť tak niektoré z 240 parlamentných kresiel majú aj krajne pravicoví Zjednotení patrioti (OP) a proeurópsky Reformistický blok (RB). Takýto výsledok by však skomplikoval vytvorenie koalície a zhoršiť politickú nestabilitu v krajine, uviedla agentúra DPA.



Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku sú dôsledkom rezignácie vlády Bojka Borisova po drvivom víťazstve Rumena Radeva v novembrových prezidentských voľbách nad kandidátom vládnucej strany. Žiadna zo strán následne neprejavila záujem o zostavenie nového koaličného kabinetu, takže jediným východiskom boli predčasné voľby. V januári sa moci ujala dočasná úradnícka vláda premiéra Ogňana Gerdžikova, ktorá viedla krajinu do predčasných volieb.