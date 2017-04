Bugár: Vláda už má pripravený návrh na zrušenie Mečiarovych amnestií

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Vláda už má pripravený text uznesenia, ktoré by mali predložiť do parlamentu poslanci, aby mohli byť zrušené amnestie Vladimíra Mečiara. Informoval o tom podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd). Formálne však návrh musí predložiť skupina najmenej 30 poslancov.





„Návrh na zrušenie rozhodnutia prezidenta prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov,“ píše sa v ústavnom zákone, ktorý schválil vo štvrtok parlament. .



Danko nechce preteky



Uznesenie sa má týkať zrušenia amnestií Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča. Poslanci majú predložiť návrh uznesenia hneď, ako ústavné zmeny podpíše prezident SR Andrej Kiska. V prípade skorého podpisu sa poslanci schvaľovaním uznesenia budú zaoberať na budúci týždeň.



Podľa Bugára návrh uznesenia bude môcť podpísať, kto bude chcieť. „Nám záleží na výsledku. Úžitok z toho musí mať spravodlivosť a občania,“ povedal. Predseda NR SR Andrej Danko ho doplnil s tým, že netreba robiť v tejto otázke preteky. „Kto bude chcieť podpísať, tomu to bude umožnené,“ doplnil.



Vec musí posúdiť ústavný súd



Poslanci NR SR schválili vo štvrtok návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Podľa schváleného návrhu, zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident SR Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.



