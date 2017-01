Bugár: Pred rokom som na spoluprácu s SNS neveril

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Most-Híd Béla Bugár si ešte pred rokom myslel, že spolupráca Most-Híd a SNS nie je možná. "Keby mi to niekto povedal niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami, tak by som mu povedal, že nie je v poriadku, že to nie je možné," povedal Bugár v rozhovore pre agentúru SITA. Podľa neho predseda SNS Andrej Danko hovorí, že



"Pánbožko je dobrý vtipálek, ktorý to vedel tak zorganizovať". "Iná možnosť nebola," konštatoval Bugár, ktorý vychádza s Dankom dobre. "Prečo by som mu nepomohol? V politike som 26 rokov. Odovzdávam len svoje skúsenosti," povedal predseda Most-Híd.



Parlamentné voľby podľa Bugára dopadli tak, že iná vláda sa vytvoriť nemohla. Zároveň vyzdvihol, že dohody v koalícii platia. "Som v štvrtej koaličnej vláde. V minulosti aj keď vláda niečo odsúhlasila, meniť to chceli koaliční poslanci. Po pol roku môžem teda povedať, že dohody platia," zdôraznil. Bugár priznal, že na začiatku bol vstup Mostu do vlády vnímaný negatívne. "Preferencie nám nepadli. Strane sa darí presadzovať programové priority, čo je dôležitejšie ako mať o niekoľko postov viac," povedal.



Bugár tiež pripomenul, že Most vládnu koalíciu po rozpade Siete zastabilizovali tým, že prijali do poslaneckého klubu piatich poslancov, ktorí zo Siete odišli. "Získali sme navyše aj ďalšie ministerstvo, cez ktoré môžeme napríklad ovplyvniť výstavbu rýchlostných komunikácií," uviedol.



Predseda Most-Híd priznal, že vo voľbách čakal väčší zisk pre svoju stranu. "SaS a OĽaNO zapríčinili, že všetko sa prerozdelilo len v bývalom opozičnom spektre. To, že KDH sa do parlamentu nedostalo. To, že Sieť získala miesto dvojciferného čísla len toľko, aby prešla do NR SR. To, že Most-Híd stratil 1,5 percenta. Nezobrali však nič Smeru. Teda aj oni zapríčinili, že do parlamentu sa dostali také strany, ktoré tam neboli," dodal Bugár.