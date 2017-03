Bugár: Mečiar sa nezmenil, ale stretnutie s ním malo význam

Bývalý premiér Vladimír Mečiar sa podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nezmenil. Povedal to v utorok spoza okna odchádzajúcej vládnej limuzíny,....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Bývalý premiér Vladimír Mečiar sa podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nezmenil. Povedal to v utorok spoza okna odchádzajúcej vládnej limuzíny, v ktorej odchádzal z televízie TA3 z diskusie Téma dňa.



Zúčastnil sa jej Bugár spolu s expredsedom vlády Vladimírom Mečiarom. Mečiar sa po skončení relácie zdržal v budove televízie vyše dve hodiny. Z areálu vyšiel autom, ktoré riadil jeho šofér a novinárom na otázky neodpovedal. Sedel za zatvoreným oknom..





„Neočakával som nič iné, neočakával som, že bude hovoriť niečo iné, ja ho poznám. Pán Mečiar sa nezmenil. Ale malo to význam, minimálne tí ľudia, ktorí vtedy v tom období nežili dostali trošku prehľad, čo sa vtedy udialo,“ povedal Bugár novinárom po relácií, v ktorej diskutovali o zrušení Mečiarových amnestií, ktoré budú témou najbližšej schôdze parlamentu.



Nevedel však povedať, či sa mu podarí presvedčiť premiéra Roberta Fica, aby zahlasoval za zrušenie. „Budem sa snažiť. Jeho tvrdenie, že zrušenie amnestií ohrozuje republiku, je blud. Dokonca si myslím, že to republiku očistí,“ zdôraznil Bugár.