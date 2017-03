Bugár: Je tu šanca na zrušenie amnestií, aká tu ešte nikdy nebola

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Predseda strany Most-Híd Béla Bugár považuje dohodu na zrušení Mečiarových amnestií v rámci koalície za historický moment, ktorý umožní odstránenie čiernej škvrny z histórie Slovenska.



Riešenie, ktoré predstavila koalícia počas uplynulého týždňa, ponúka podľa Bugára možnosť v priebehu necelých troch mesiacov s konečnou platnosťou zrušiť Mečiarove amnestie. „Na to, aby sa to podarilo, je však potrebné, aby aj opoziční poslanci podporili toto riešenie,“ vyhlásil Béla Bugár v rozhovore pre agentúru SITA..



Rozdiel medzi opozičným návrhom poslanca Jána Budaja (OĽaNO-NOVA) a vládnym návrhom je podľa neho v tom, že kým vládny návrh má reálnu šancu získať potrebnú trojpätinovú väčšinu, opozičný takú šancu nemá.





O amnestiách hlasovali už sedemkrát



„Chcel by som pripomenúť, že o ústavnom zákone na zrušenie amnestií sa hlasovalo v priebehu posledných 15 rokov už sedemkrát, raz aj v tomto volebnom období, no vždy neúspešne,“ vysvetlil Bugár, pričom pripomenul, že on vždy hlasoval za ich zrušenie. Nevidí žiaden dôvod, prečo by tomu bolo inak a práve preto bolo potrebné hľadať iný spôsob, ako dosiahnuť zmenu.



V týchto dňoch sa podľa neho podarilo dosiahnuť prvý a veľmi významný krok. „Našli sme kompromis, ktorý na jednej strane zabezpečí definitívne zrušenie amnestií a na strane druhej to bude právne prijateľné riešenie aj pre strany Smer-SD a SNS,“ uviedol Bugár. Výhodou tohto návrhu je podľa neho to, že dáva Ústavnému súdu SR dvojmesačnú lehotu na prípadne rozhodnutie.



„Ak ústavný súd do dvoch mesiacov nerozhodne, tak zrušenie amnestií bude definitívne platné,“ zdôraznil Bugár. Zároveň uviedol, že niet pochýb o tom, že aj opozičný návrh by skončil na ústavnom súde. „V prípade prijatia opozičného návrhu by sa celá záležitosť od podania mohla ťahať niekoľko rokov, kým by sme sa dočkali verdiktu ústavného súdu,“ dodal Bugár.



Vládny návrh je zároveň doplnený o paragraf, ktorý uloží povinnosť štátnym orgánom znovu otvoriť konania zastavené v dôsledku dovtedy platných amnestií. „Táto časť v opozičnom návrhu chýba a mohla by znamenať aj to, že síce amnestie by boli zrušené, no štátne orgány by nemuseli v trestnom stíhaní pokračovať,“ priblížil ďalší rozdiel Béla Bugár.





Od opozície očakávajú podporu



Teraz je podľa neho dôležité, aby aj opoziční poslanci pochopili dôležitosť tohto kroku a aj oni boli ochotní urobiť kompromis a podporili tento vládny návrh. „V konečnom dôsledku je totiž dôležitá len jedna vec, a tou je zrušenie amnestií. Len tak umožníme, aby spravodlivosť mohla byť naplnená,“ dodal na záver Bugár.



Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie.



O návrhu na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča. Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča.



Poslanci v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.