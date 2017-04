Bugár: Ak by mal Matovič pevnejšiu chrbticu, odišiel by z parlamentu

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) – Ak by mal líder OĽaNO Igor Matovič pevnejšiu chrbticu, odišiel by podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára z parlamentu. Ako povedal Bugár vo štvrtok pre agentúru SITA po zverejnení informácií o účtovníctve Matoviča, ten, kto najhlasnejšie kričí: chyťte zlodeja, je sám zlodej. „Čo to je, keď vlastnú matku zneužije na daňový podvod? Čo je to za človeka?“ opýtal sa Bugár s tým, že práve preto, že sa Matovič pasoval za najčistejšieho politika a teraz vysvitlo, že robil to isté, alebo aj horšie, mal by sa vzdať mandátu.





Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak nedôveruje informáciám, ktoré zverejňujú predstavitelia Smeru-SD. „Pred tým, ako sa rozhodnem, aké stanovisko zaujať, chcem si vypočuť aj názor druhej strany. Počkám si na vyjadrenie Matoviča. A podľa toho zvážim svoje stanovisko,“ povedal Krajniak dnes pre agentúru SITA. .



Na odchod Matoviča vyzýva aj Smer-SD



Poslanecký klub Smeru-SD vyzýva poslanca za OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako povedal na dnešnej tlačovej besede predseda mandátového a imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) a podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek, „skutok sa stal“ a Matovič spáchal trestný čin daňového podvodu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Smer-SD to povedali v súvislosti s tým, že podľa zverejneného uznesenia vyšetrovacie orgány zastavili trestné stíhanie vedené pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou regionPress. Podľa dokumentu vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestný čin uzavrel, pretože skutok je premlčaný.





Poslanec Raši stojí za tvrdením, že Matovič spáchal trestný čin daňových podvodov. „Okradol štát a jeho podnikateľská minulosť ho definitívne dobieha. Informácie, ktoré sa objavili v médiách, sú vážne,“ povedal. Uviedol príklady, ktoré dokazujú, že došlo k okradnutiu štátu. Pripomenul tlačiarensky stroj či automobil Škoda Fabia. Podľa slov Rašiho, Matovič kúpil stroj na súčiastky a hoci ho kúpil na ďalší predaj, kým sa tak stalo, stroj používal a neodviedol zaň DPH.



„Neodviedol minimálne 70-tisíc eur,“ povedal Raši s tým, že predaj sa uskutočnil medzi živnostníkom Igorom Matovičom a Matovičom s.r.o., a tak sa podľa poslanca za Smer-SD líder OĽaNO vyhol plateniu daní. „Teraz je odvážny a hovorí, že rozhodnutie NAKA môže preskúmať len súd. Je si vedomý, že skutky sú dnes premlčané. Spáchal daňový podvod a nemôže vystupovať ako morálna autorita,“ dodal Raši.



Podľa NAKA si znížil základ dane



Ako vo štvrtok napísal denník Plus jeden deň Igor Matovič použil podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Matovič si v roku 2004 vyúčtoval výdavky za používanie auta v hodnote takmer 63 000 eur. Podľa uznesenia daňový úrad Matovičovej firme výdavky neuznal, keďže Matovič nepredložil žiadne podklady.



Líder OĽaNO-NOVA dôvodil tým, že doklady o nákupe pohonných hmôt nemôže predložiť, lebo auto používala jeho matka a tá mu účty nedala. Matovič podľa denníka dodatočne doplnil potvrdenie, že auto mala používať jeho matka, šoféroval on a matka bola spolujazdcom.



Daňový úrad pri kontrole v roku 2008 konštatoval, že cestovné príkazy na Máriu Matovičovú boli vystavené účelovo. Vyšetrovateľ to preveril. Z uznesenia vyplýva, že Matovič najazdil za rok celkovo 223 043 kilometrov pracovných ciest, ale v čase preverovania malo vozidlo najazdených 210 202 kilometrov.