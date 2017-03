Bugár píše ľuďom na juhu Slovensku, v liste popisuje úspechy Mosta-Híd

Strana Most-Híd v týchto dňoch distribuuje približne do 300 000 domácností na juhu Slovenska list predsedu Bélu Bugára, v ktorom hovorí o úspechoch....

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd v týchto dňoch distribuuje približne do 300 000 domácností na juhu Slovenska list predsedu Bélu Bugára, v ktorom hovorí o úspechoch strany, ktoré dosiahla za rok od vstupu do vlády so Smerom a SNS. List je napísaný dvojjazyčne, v slovenčine a maďarčine.



Vstup do vlády s Ficom považuje za správny .



Obyvatelia severu Slovenska si ho v schránkach však nenájdu. Most-Híd sa zameral na regióny, v ktorých je najviac koncentrovaná voličská základňa strany, a to je na juhu Slovenska.





„Každý si uvedomuje, že táto vláda nevznikla ako nejaká ideálna alebo vysnívaná predstava, ale ako jediná možná. Považujem tento krok, ktorý sme spravili pred rokom, za správny aj dnes, pričom viem, že nebol vôbec populárny,“ píše v letáku Bugár.



Zároveň je presvedčený o tom, že práve vďaka tejto vláde sa darí plniť strane Most-Híd svoj program. Znižuje sa nezamestnanosť, zvyšuje sa priemerná mzda, zvyšujú sa dôchodky, pomáha sa regiónom a menšinám. Posilnili sa základy právneho štátu. „Zlepšenie životnej úrovne ľudí totiž neprinesú teatrálne vystúpenia politikov, či extravagantné príspevky na Facebooku, ale len úprimná a poctivá práca, ktorá sa prejaví v lepších zákonoch pre ľudí,“ zdôraznil.



Priority Mosta-Híd stoja na troch pilieroch



Po roku od volieb nastal čas podľa Bugára na prvý odpočet práce. „Pred rokom bolo pre mňa najdôležitejším cieľom presadiť čo najviac z programových priorít strany Most-Híd do programového vyhlásenia vlády. To sa nám úspešne podarilo. Uvedomoval som si však, že je to len začiatok a oveľa dôležitejšie bude napĺňanie týchto programových cieľov. Som rád, že po prvom roku môžem povedať, že tieto ciele sa strane Most-Híd darí úspešne napĺňať. Za to patrí vďaka predovšetkým našim ministrom, poslancom, štátnym tajomníkom, splnomocnencom vlády a predstaviteľov strany v regiónoch, ktorí sú vo svojich funkciách aktívni,“ napísal občanom Bugár, podľa ktorého priority strany stoja naďalej na troch pilieroch – právny štát, rozvoj regiónov a ochrane menšín.



„V týchto oblastiach sa nám podarilo za prvý rok urobiť veľký krok,“ tvrdí. Ako úspechy napríklad spomína protischránkový zákon, výstavbu R7, či záchranu malotriedok. Najväčšou výzvou pre Most-Híd podľa Bugára zostáva otázka, ako vrátiť hlas rozumu do politickej a spoločenskej diskusie.



„Urážky, klamstvá, polopravdy sa stali každodenným nástrojom čoraz väčšej skupiny politikov. Myslím si, že nikto z nás si cielene a dobrovoľne neželá konflikty, hádky, či rozdúchavanie napätia. Naopak, dôležitá je pokojná a konštruktívna práca, ktorá jediná prináša výsledky. Politika by tu mala byť v prvom rade pre občanov, a nie kvôli politikom, či politickým stranám. S takouto víziou chceme naďalej pokračovať v začatej práci, aby sme aj o rok mohli predstúpiť pred Vás a predložiť svoj odpočet,“ píše Bugár občanom.



, ,