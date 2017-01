Bugár načrtol, ako SaS v župných voľbách neporazí Kotlebu

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Tohtoročné regionálne voľby môžu byť testom spolupráce strán Most-Híd s neparlamentnou Stranou maďarskej komunity (SMK). Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda Mostu-Híd Béla Bugár, SMK už naznačila, že ak majú záujem o spoluprácu, nestačí to len povedať.



"Ak chce SMK s nami spolupracovať aj v parlamentných voľbách, treba to dokázať aj v regionálnych a samosprávnych voľbách. Nemôžu si vyberať, čo je pre nich výhodnejšie," povedal Bugár s tým, že SMK si nemôže si vyberať tak, že kde je silnejšia, tam spoluprácu odmieta a kde je na tom veľmi zle, tam sa zas chce silou mocou dotlačiť k partnerovi. "Regionálne a samosprávne voľby budú testom spolupráce pre parlamentné voľby," zdôraznil Bugár.



Pre Most-Híd je každý kraj v regionálnych voľbách, ktoré budú na jeseň, iný. "Bratislava je niečo iné ako Banská Bystrica či Košice, alebo Nitra. Všade zvolíme iný postup," povedal Bugár, ktorý pripustil, že Most-Híd v niektorých krajoch bude spoločne postupovať s vládnymi partnermi Smerom a SNS. "V každom kraji to môže byť inak," konštatoval.



V Bratislave v regionálnych voľbách vždy existovala pravicová koalícia, ktorej súčasťou bol aj Most-Híd. "Bratislava bude úplne rozbitá. Neviem povedať, čo všetko bude. Všetko bude záležať od kandidátov. Podobne to bude aj v Banskej Bystrici," myslí si Bugár.



Ak chce však podľa neho opozičná strana Sloboda a Solidarita poraziť v Banskej Bystrici Mariána Kotlebu, nemôže postupovať tak, že postaví kandidáta a oznámi, že ostatní sa môžu pripojiť. To tak podľa predsedu Mostu-Híd nefunguje. "Tak to raz vyskúšal Mikuláš Dzurinda s Eduardom Kukanom v prezidentských voľbách. Výsledok bol, že nebol zvolený," pripomenul Bugár.