Bugár hovorí o historickom okamihu, Slovensko vykročilo na cestu k návratu spravodlivosti

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) bude dnes odchádzať s absolútne iným pocitom z parlamentu, ako do neho ráno prišiel. Povedal to na tlačovej besede po tom, čo plénum schválilo ústavný zákon napomáhajúci zrušeniu Mečiarových amnestií.



„Je to historická chvíľa. Za tých 25 rokov som zažil málo takýchto chvíľ. Je to mimoriadny okamih. Musím sa poďakovať koaličným partnerom, ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) a poslancovi NR SR Petrovi Kresákovi (Most-Híd), ktorý mal na starosti túto vec a rokoval s koalíciou aj opozíciou. Myslím, že je to dôležitý okamih. Môže znamenať, že v novodobej histórii Slovenska môže čierna škvrna zmiznúť. Verím tomu, že pán prezident rýchlo podpíše tento návrh a budúci týždeň budeme môcť začať rokovať o uznesení. Vykročili sme na cestu, ktorá znamená návrat spravodlivosti do našej krajiny,“ povedal Bugár..





Právne čistá novela



Dodal, že schválená novela je právne čistá a akceptovateľná. „Vieme, že musíme konať tak, aby sa to nedalo spochybniť,“ dodal. Poslanec Peter Kresák dodal, že ako zástupca NR SR pred ústavným súdom urobí všetko pre to, aby rozhodnutia ústavného súdu boli objektívne.



Poslanci NR SR schválili vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Za vládny návrh hlasovalo zo 146 prítomných poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽANO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených.



Zrušenie amnestií musí posúdiť Ústavný súd



Podľa schváleného návrhu, zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident SR Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.