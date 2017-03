Budúcnosť pekárstva na Slovensku je podľa slovenských pekárov ohrozená

NITRA 15. marca (WebNoviny.sk) - Budúcnosť pekárstva na Slovensku je podľa slovenských pekárov ohrozená. Spotreba chleba klesá a zastúpenie slovenských pekárenských výrobkov v obchodoch je v porovnaní so zahraničím veľmi nízke. Nízky je aj záujem mladých ľudí o túto profesiu.



Na nepriaznivú situáciu v odvetví pekárstva upozornili v stredu zástupcovia firiem v Nitre na valnom zhromaždení Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). .



Slováci kupujú menej chleba



Podľa prieskumov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory bolo ku koncu minulého roka v obchodnej sieti len 54 % chleba a 53 % pečiva, ktoré pochádzalo od slovenských pekárov, pričom celkovo potraviny zo Slovenska boli v obchodoch zastúpené len v podiele 39,91 %.



„Situácia sa vyvíja veľmi zle. Ak sa dostaneme pod hranicu 25 % našej pekárenskej produkcie, nebude pre nás rentabilné vyrábať a skončíme. V obchodoch tak časom nájdeme najmä tovar zo zahraničia,“ upozornil predseda predstavenstva SZPCC Milan Čulen.





Kým v roku 1990 dosahovala spotreba chleba na Slovensku 50 kilogramov na obyvateľa ročne, v roku 2015 to bolo už len 35 kilogramov.



„Problémom je aj nízky záujem o našu profesiu v strednom odbornom školstve. V tomto roku podľa štatistických údajov opustí školské lavice 14 pekárov, potrebovali by sme ich stovky,“ povedal výkonný riaditeľ SZPCC Bohumír Sabo. Problémy pekárom podľa jeho slov spôsobuje aj pretrvávajúce šírenie „nepravdivých informácií o zdravotných rizikách konzumácie chleba a pečiva“.



Na slovenskom trhu podniká 750 pekárov



Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Milan Lapšanský z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozornil na nový projekt, v rámci ktorého chce rezort pomôcť malým výrobcom dostať svoje produkty na pulty zahraničných reťazcov s potravinami na Slovensku.



Výrobcom hovoril aj o možnosti posunúť ich produkty na export. „Aj keď si myslíte, že na Slovensku nie je zákazník, ktorý je ochotný zaplatiť sedem eur za chlieb alebo euro za rožky, tak v zahraničí je,“ povedal Lapšanský. V zahraničí je o kvalitné pekárske výrobky od menších výrobcov veľký záujem.



Podľa Vojtecha Szemesa, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov SZPCC, sa treba problémami odvetvia vážne zaoberať, pretože inak „slovenské pekárstvo a cukrárstvo o chvíľu nebude“.



Slovenské pekárstvo je podľa neho kvalitou porovnateľné s pekárstvom v Rakúsku, Nemecku či Francúzsku, no v očiach verejnosti stratilo toto remeslo svoju vážnosť. Podľa neho je potrebné, aby pekári vystupovali jednotne, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek.



Na slovenskom trhu podniká 750 pekárov, cukrárov a cestovinárov, z toho len zhruba 250 z nich je zapojených do aktivít aspoň jedného zo štyroch pekárenských združení, ktoré na Slovensku v súčasnosti aktívne pôsobia. Ide o Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska a Úniu priemyselných pekárov SR.