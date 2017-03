Budúcnosť Európskej únie nie je podľa Richarda Sulíka ružová

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Budúcnosť Európskej únie nie je podľa europoslanca Richarda Sulíka (SaS) ružová. Ako povedal dnes vo vystúpení v slovenskom parlamente, EÚ sa potáca od jednej krízy k druhej, čo trvá desať rokov. „Takto to nemôže pokračovať,“ zdôraznil. Napriek tomu je podľa neho členstvo Slovenska v únii naším kľúčovým záujmom. „Vystúpenie by nás výrazne poškodilo,“ uviedol s tým, že v záujme Slovenska je úspešná únia.



Odmieta Britániu trestať .



Sulík upozornil, že Brusel má kompetencií dosť, ale nevie s nimi zaobchádzať. „Všetky problémy si únia spôsobila sama najmä tým, že roky nedodržuje vlastné pravidlá. V roku 2010 som hovoril, že je hazard dávať peniaze Grécku. Dnes je Grécko v rovnakých, alebo väčších problémoch,“ povedal. EÚ má podľa europoslanca dosť dohôd. „Problém nie sú chýbajúce dohody, ale to, že kľúčoví hráči ich nedodržujú,“ konštatoval.





Ak to bude pokračovať takto ďalej, vystúpi z únie podľa Sulíka čoskoro ďalšia krajina. „Briti vystúpili, lebo schengen či euro nie sú pre nich výhoda. Ani eurofondy. Zostal len spoločný trh, ale to je príliš málo. Vystúpenie Británie by malo otvoriť oči všetkým snílkom. Odmietam za to Britániu trestať. EÚ sa musí snažiť o korektnú dohodu o voľnom obchode ako má s Kanadou alebo USA,“ zdôraznil.



Buďme viac sebavedomejší



Podľa Sulíka Slovensko sa musí snažiť, aby naše pravidlá boli inteligentnejšie, ako má zvyšok Európy. „Len vtedy dokážeme dobehnúť Nemecko. Ak zafixujeme to, čo platí v Európe, ako chceme dobiehať zvyšok Európy, aby na Slovensku životná úroveň rástla viac ako v Nemecku? Buďme viac sebavedomejší,“ vyzval.



EÚ by sa mala venovať podľa predsedu SaS veciam, kde to má zmysel. Dnes je v zmluve o EÚ vymenovaných 30 kompetencií. „Nech EÚ vráti časť kompetencií členským štátom. Vzdelávanie, kultúra, o tom vieme rozhodovať aj tu,“ dodal.



