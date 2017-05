Budúcnosť Akadémie médií v Bratislave je vážne ohrozená

Budúcnosť súkromnej vysokej školy s názvom Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave je ohrozená.....

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Budúcnosť súkromnej vysokej školy s názvom Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave je ohrozená. Tvrdia to predstavitelia Akadémie médií s tým, že dôvodom je neštandardný prístup Akreditačnej komisie. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Akadémie médií Tatiana Drančáková.



Akadémia médií tvrdí, že napriek vstupu súkromných investorov do školy a následného zabezpečenia všetkých potrebných technických, priestorových a predovšetkým personálnych potrieb školy, neprišlo ani po roku zo strany Akreditačnej komisie k prehodnoteniu jej rozhodnutí o akreditáciách školy..



"Akreditačná komisia nepochopiteľne nezmenila svoje negatívne stanovisko k magisterskému študijnému programu, ktorého priznané práva navyše navrhla odňať. Rovnako odporučila našej škole pozastaviť aj akreditácie na bakalárske študijné programy. V tejto situácii nemôže Akadémia médií prijímať nových študentov a tak prišlo k vážnemu ohrozeniu chodu školy a k narušeniu ďalších investičných plánov," uvádza škola vo svojom stanovisku.



Investovali tisíce eur



Zástupca investorov Erik Mikurčík tvrdí, že si nevie vysvetliť, prečo Akreditačná komisia opakovane neprehodnotila svoje rozhodnutia o pozastavení akreditácií Akadémie médií.



"Nespravila tak napriek tomu, že sme do školy investovali niekoľko stotisíc eur na okamžité odstránenie všetkých nedostatkov, ktoré Akreditačná komisia škole pred naším vstupom vyčítala. Ako podnikatelia sme v takejto situácii nútení pozastaviť naše ďalšie investície do školy,“ vyhlásil Mikurčík s tým, že škola analyzuje všetky dostupné možnosti ako zabezpečiť študentom riadne ukončenie akademického roku.



Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera pre agentúru SITA uviedol, že práve v stredu mali členovia dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie uskutočniť návštevu na pôde Akadémie médií.



"Nestalo sa, ale nie pre našu neochotu či akési vzpieranie. Akadémia médií totiž požiadala o zrušenie návštevy dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie. Aj v tomto prípade sme jej vyšli v ústrety, hoci sme návštevu mali vo svojich diároch a priebeh pripravený," uviedol Fišera.



Overovali dodržiavanie kritérií



Akreditačná komisia na základe žiadosti ministerstva školstva už v marci 2016 overovala na Akadémii médií dodržiavanie kritérií akreditovaných študijných programov. Overovanie uskutočnili už nie v pôvodnom sídle vysokej školy na Jašíkovej, ktoré bolo pre exekúciu neprístupné, ale v dočasných priestoroch na Župnom námestí v Bratislave.



Ako uviedol Fišera, zistili pritom početné nedostatky pri plnení viacerých akreditačných kritérií. Problémom bolo napríklad nedostatočné plnenie kritéria, ktoré hovorí o personálnom zabezpečení uskutočňovania študijných programov, ako aj nedostatočné priestorové, materiálne a technické vybavenie Akadémie médií.



Akreditačná komisia následne v apríli 2016 odsúhlasila iniciáciu akreditácie bakalárskych študijných programov - Marketingová komunikácia a Mediálna komunikácia. Na mimoriadnom 98. zasadnutí Akreditačnej komisie v novembri 2016 pritom posúdili, že študijné programy marketingová komunikácia a mediálna komunikácia nespĺňajú kritéria.



Akreditačná komisia od 22. júna 2016 tiež overovala prijaté opatrenia v prípade magisterského študijného programu Mediálne štúdiá v dennej aj externej forme, v ktorom mala vysoká škola pozastavené právo. V tomto študijnom programe teda nemohla vysoká škola prijímať študentov do prvých ročníkov, kým sa Akreditačná komisia nevyjadrí k správe na odstránenie nedostatkov.



Na mimoriadnom zasadnutí v novembri 2016 pritom Akreditačná komisia konštatovala, že vysoká škola neprijala dostatočné opatrenia a ministerstvu školstva navrhla príslušné práva odňať. Akadémia médií sa odvolala na ministerstvo, ktoré požiadalo Akreditačnú komisiu o návštevu vysokej školy. Akreditačná komisia určila dočasnú pracovnú skupinu, ktorá mala dnes navštíviť školu. Štatutár školy Erik Mikurčík však navrhol návštevu zrušiť.



,