Budúci šéf diplomacie USA označil Rusko za nebezpečenstvo

WASHINGTON 12. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý výkonný šéf ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil, Rex Tillerson, ktorého novozvolený americký prezident Donald Trump vybral na post ministra zahraničných vecí, zaujal tvrdý postoj voči Rusku.



Označil ho za "nebezpečenstvo" pre Spojené štáty a dodal, že on osobne by bol odporučil "mohutnejšiu" reakciu na anektovanie ukrajinského Krymského polostrova Moskvou v roku 2014. Obe Tillersonove vyjadrenia sú v protiklade k doterajšiemu postoju Trumpa, ktorý je zástancom zlepšovania americko-ruských vzťahov.



Tillerson dnes absolvoval schvaľovací híring v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy. Čelil pichľavým otázkam demokratických aj republikánskych senátorov o svojich kontaktoch v Rusku a o vzťahu s prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý mu v roku 2013 udelil štátne vyznamenanie Rad priateľstva. Tillerson sa na híringu snažil rozptýliť obavy, že on alebo Trump budú umiernení voči Moskve. Avšak prekvapujúco priznal, že ešte s Trumpom nediskutoval o budúcej politike novej administratívy voči Moskve.



O anektovaní Krymu Ruskom vyhlásil: "Zabrali územie, ktoré im nepatrilo." Dodal, že konanie Ruska ho "prekvapilo", pričom kritizoval reakciu administratívy odchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu v podobe sankcií proti Rusku, ktoré nakoniec pripravili spoločnosť ExxonMobil o stámilióny dolárov.



Tillerson by podľa svojich slov zašiel v reakcii ďalej než Obama a vyzval by Kyjev, aby poslal všetky dostupné vojenské jednotky na svoje hranice s Ruskom. Takisto by odporučil, aby USA a spojenci podporili Ukrajinu, prostredníctvom obranných zbraní a prieskumných lietadiel - tak by vyslali Moskve odkaz. "Ak Rusko koná silovo, vyžaduje si to primeranú ukážku sily," vysvetlil Tillerson. Dodal, že sankcie sú "slabým" odkazom, ak nie sú starostlivo vypracované a uplatňované v medzinárodnom meradle.