Buďte pánmi svojho času vďaka novej Kia Rio

Bratislava, 5.5.2017 ( WBN/PR ) – Nová Kia Rio štvrtej generácie vám ponúka inovácie ako nikdy predtým a vynovený dizajn, ktorý získal niekoľko prestižnych dizajnérskych ocenení. Kia Rio patrí celosvetovo medzi jeden z najobľúbenejších modelov z dielne Kia a jej štvrtá generácia má rovnako veľké ambície, chce sa stať najpredávanejším modelom v segmente B. Má na to všetky predpoklady, je to precízne vybavený automobil s najnovšími informačnými a bezpečnostnými technológiami. Dlhšia kapota a vertikálnejší C-stĺpik dodávajú novému modelu agresívnejší postoj, zatiaľ čo palubná doska s orientáciou na vodiča zabezpečuje inovatívny a ergonomický dizajn.Štvrtá generácia modelu Rio sa nedávno stala víťazom prestížneho dizajnérskeho ocenenia Red Dot Awards, ktoré sa udeľované v troch kategóriách: Produktový dizajn, Komunikačný dizajn a Dizajnový koncept, a sú posudzované podľa kritérií ako stupeň inovácie, formálna kvalita, funkčnosť a ekologická kompatibilita. Zároveň dostala nová aj ocenenie iF Design Award 2017 za najlepší produktový dizajn. .Nová vás nepochybne prekvapí. Jej skvelé jazdné vlastnosti vám prinesú úžasný zážitok z maximálne zábavnej a interaktívnej jazdy. Nový ľahký a kompaktný motor T-GDI s výkonom až 120 koní zaručuje vysokú hospodárnosť, nízke emisie a zároveň dokonalé reakcie vozidla a jazdný komfort pri každej rýchlosti.Interiér tohto nového modelu láka novým dizajnom a zároveň ponúka aj jednu z najpriestranejších kabín vo svojej triede spomedzi všetkých vozidiel s objemom batožinového priestoru až 325 litrov. štvrtej generácie prináša vyhrievané predné sedadlá a v rámci voliteľnej výbavy aj vysokokvalitný audiosystém.Každý majiteľ modelu môže, samozrejme, využívať výhody jedinečnej sedemročnej záruky na nové vozidlo. Palubný navigačný systém zahŕňa bezplatné 7-ročné aktualizácie máp a aktualizáciu služieb Live Services od spoločnosti TomTom. Auto vyniká najmä svojimi bezpečnostnými funkciami. Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEB) v novom modeli využíva radar na prednom nárazníku a kameru na čelnom skle na sledovanie hroziacich rizík, ako sú napríklad chodci alebo iné vozidlá. Ak systém niečo zaznamená, vyšle výstrahu a v prípade potreby automaticky zabrzdí, aby zabránil nehode alebo zmiernil jej následky. Vozidlo má okrem toho napríklad aj šesť airbagov, systém monitorovania tlaku v pneumatikách a zadné parkovacie senzory. Pre náročné situácie na ceste je tu elektronický stabilizačný systém, systém riadenia stability vozidla, ale aj asistent rozjazdu do kopca.Značka Kia prináša novinky aj v oblasti financovania. Nový produkt Kia Select vám garantuje zostatkovú hodnotu vozidla a zabezpečí mimoriadne nízku mesačnú splátku. Fungovanie produktu je veľmi jednoduché. Na začiatku si nastavíte určené parameter, na základe ktorých vám bude určená mesačná splátka. Po uhradení všetkých mesačných splátok máte niekoľko možností, a to doplatiť cenu vozidla, vrátiť vozidlo leasingovej spoločnosti bez doplatku alebo zaobstarať si nové vozidlo. Okrem toho si zákazník môže zvoliť aj možnosť financovania na štvrtinky bez navýšenia alebo lízing bez navýšenia.Nová prichádza na trh s najnižšou akciovou cenou 9 990 EUR, dokonale sa hodí do mesta, ale má aj dostatok miesta pre váš každodenný život mimo mesta. Jej cieľom je zvýšiť vaše potešenie na cestách a bude ťažké nepodľahnúť jej pôvabu, za ktorým sa každý otočí.