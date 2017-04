Budeme za každú návštevu ambulancie platiť Všeobecní lekári navrhujú zaviesť solidárny poplatok od pacientov

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Všeobecní lekári pre dospelých navrhujú zaviesť solidárny poplatok od pacientov za návštevu ambulancie. Informovali o tom v spoločnom stanovisku zástupcovia všeobecných lekárov pre dospelých v Zväze ambulantných poskytovateľov (VLD ZAP) a výbor Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Spomínaný poplatok by mal byť dve až štyri eurá v závislosti od regiónu.



"V súčasnosti sa rokuje o nových zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Avšak zdravotné poisťovne nie sú v súčasnosti schopné poskytnúť potrebné prostriedky na nákup základnej starostlivosti, ktorú predstavuje poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecnými praktickými lekármi," ozrejmili aktuálny stav lekári. .



Lekári navrhujú krízové riešenie



Ako sa píše v stanovisku, takúto situáciu hodnotia ako krízovú, a preto navrhujú krízové riešenie, a to zaviesť na dofinancovanie na prechodný čas spomínaný poplatok. Súčasne navrhujú nové hodnotiace kritéria pre primárnu zdravotnú starostlivosť. Ich zavedenie by malo zvýšiť efektivitu zdravotných poisťovní pri nákupe zdravotnej starostlivosti, pričom podľa lekárov majú potenciál ušetriť v systéme viac ako 500 miliónov eur ročne.









Lekári konštatovali, že návrh solidárneho poplatku sú schopní s pacientmi aj účinne odkomunikovať. "Všeobecní praktickí lekári sú integrovaní v komunitách, v centrách poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti. Sme v každodennom kontakte s našimi pacientmi a vieme im vysvetliť, že verejné zdroje na riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti momentálne nestačia, keďže pokrývajú iba dve tretiny potrebnej starostlivosti a iba ak sa každý bude finančne spolupodieľať a poskytne dve až štri eurá za jednu návštevu, tak to umožní solidárne vyzbierať potrebné chýbajúce finančné zdroje," vysvetlili.



Maximálna výška úhrady má byť 30 eur



Rezort zdravotníctva chce zaviesť doplnkové ordinačné hodiny, ktoré sú naviac a mimo doterajších ordinačných hodín. V prípade všeobecného praktického lekára ide o 35 hodín týždenne a u špecialistu je to 30 hodín týždenne. Doplnkové ordinačné hodiny budú môcť byť najskôr po 14. hodine. Maximálna výška úhrady od pacienta pri jednej návšteve by mala byť v rozsahu 15 až 30 eur.



"Ak porovnáme výšku solidárneho poplatku dve až štyri eurá za každú návštevu, oproti poplatku 20 až 30 eur za jednu návštevu, ako to navrhuje minister zdravotníctva za poskytovanie štandardnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín, môže to byť pre pacientov veľký rozdiel," uviedli lekári.



Ako argumentujú, ich návrh je dostupný každému, návrh ministerstva zdravotníctva je iba pre tých bohatších. "Musíme sa spoločne usilovať ochrániť záujmy všetkých pacientov rovnako a na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti musíme podporiť prijatie takých opatrení, ktoré prinesú potrebné finančné zdroje," uzavreli lekári s tým, že tieto opatrenia musia byť ale spravodlivé.