Bratislava 3.3.2017 ( WBN/PR ) - Bude naozaj sladko! Do Lidl Cukrárne prichádza Veronika Bušová. Učila sa od tých najlepších cukrárov na svete, aby sa s Vami na stránke www.kuchynalidla.sk mohla podeliť o svoju radosť a vášeň.



V Medzinárodnom kulinárskom inštitúte v New Yorku sa učila od najlepších z najlepších, odteraz sa o svoje umenie v Lidl Cukrárni podelí so všetkými Slovákmi. Zoznámte sa s Veronikou Bušovou, novou tvárou najnavštevovanejšieho portálu o varení a pečení na Slovensku KuchynaLidla.sk.



Bývalý šéfkuchár slávneho newyorského hotela The Plaza a vychýrenej reštaurácie Le Cirque, popredný svetový čokolatér či expert na torty, to všetko boli Veronikini učitelia. Sympatická cukrárka u všetkých absolvovala prax. A to, čo sa vo svete naučila, odovzdá spolu so svojou radosťou a vášňou z pečenia návštevníkom Kuchyne Lidla. Bude naozaj sladko, sľubuje Veronika. Pri vytváraní svojich dezertov sa inšpiruje svetovými a modernými receptúrami, každý kúsok však dotvára podľa svojej fantázie a chuti. Je presvedčená o tom, že dobrý koláčik musí byť pripravený s láskou, vášňou a úctou a jeho základom sú kvalitné suroviny.



„Milujem sladkosti. Už odmalička som často chodila k babičke na ´kuchynské práce´. Sedela som na kuchynskej linke a s veľkou radosťou pomáhala pri pečení. Cukrárstvo ma napĺňa a teší ma, keď výsledok mojej práce ľuďom chutí,“ povedala profesionálna cukrárka Veronika a pokračovala: „Mám rada priamy kontakt so zákazníkom. Zaujíma ma spätná väzba na recepty, ktoré vymýšľam – chcem sa neustále posúvať vpred a učiť sa nové veci. Vďaka Lidlu sa moje recepty dostanú priamo k ľuďom. Teším sa na spoluprácu so silnou značkou, s ktorej filozofiou sa stotožňujem.“



Sympatická brunetka má pre milovníkov sladkého pripravených mnoho prekvapení: „Nebudem pripravovať iba klasické koláče a torty, ale pustíme sa spoločne aj do kreatívnejších dezertov, zmrzlín, moussov a netradičných zdobení. Určite zaradíme aj zdravé dezerty pre detičky.“



Kuchyňa Lidla vznikla na jeseň 2013, kedy sa začal súboj kulinárskych expertov Marcela Ihnačáka a Romana Paulusa, ktorý zmenil pohľad Slovákov a Čechov na varenie. Portál www.kuchynalidla.sk však nie je len o varení a pečení, jeho súčasťou sú aj ďalšie kulinárske sekcie: Priamo z pece – kde nájdete všetko o pečive, Lidl stánok – s bohatými informáciami o ovocí a zelenine, Grill & Fun – váš sprievodca grilovaním, Lidl vinotéka – so všetkým, čo potrebujete vedieť o víne. Návštevníci portálu sa už onedlho môžu tešiť na ďalšie zaujímavé novinky.

