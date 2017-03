Bude Trump obchodovať s Úniou alebo nariadi ústup

BRUSEL 3. marca (WebNoviny.sk) - Európska únia od USA stále čaká dôkladný náčrt cieľov Washingtonu v rámci obchodu s 28-členným blokom. Povedal to maltský minister hospodárstva Christian Cardona po piatkovej schôdzke ministrov obchodu krajín EÚ. Čakáme na dôkladný náčrt plánov a cieľov USA v oblasti obchodu s EÚ, povedal maltský minister, ktorého krajina je v súčasnosti predsedníckou krajinou únie.



"Multilaterálny obchodný systém by bol ohrozený, ak by USA uvažovali o nejakom extrémnom kroku, napríklad o odchode zo Svetovej obchodnej organizácie," konštatoval Cardona. Dodal, že transatlantické vzťahy "by mali byť v spoločnom záujme EÚ aj USA". .



V Európe sú rozšírené obavy z možnosti protekcionistickejšieho prístupu USA za prezidenta Donalda Trumpa. Európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla, že stále existuje "veľa neistoty" v súvislosti so smerovaním novej americkej vlády.