Budapešť stiahne kandidatúru na usporiadanie OH 2024

Maďarsko stiahne kandidatúru Budapešti na organizovanie olympijských hier 2024. Informáciu priniesla agentúra MTI. Pre The Associated Press....

BUDAPEŠŤ 22. februára (WebNoviny.sk) - Maďarsko stiahne kandidatúru Budapešti na organizovanie olympijských hier 2024. Informáciu priniesla agentúra MTI. Pre The Associated Press túto skutočnosť v stredu potvrdil hovorca vlády Zoltán Kovács. V hre zostanú Los Angeles a Paríž. Víťaza určí zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 13. septembra v peruánskej Lime.



Spoločné rozhodnutie premiéra Viktora Orbána, primátora hlavného mesta Istvána Tarlósa a miestneho olympijského výboru ešte formálne schváli mestské zastupiteľstvo. Predstavitelia vládnucej strany Fidesz odôvodnili zmenu názoru na kandidatúru obavou zo straty medzinárodnej prestíže, keďže v konkurencii Los Angeles a Paríža nemala podľa nich Budapešť veľkú šancu na úspech..



Kapituláciu outsidera tento týždeň pripustil prezident Maďarského olympijského výboru Zsolt Borkai. Prinútil ho k tomu úspech kampane NOlympia mládežníckeho hnutia Momentum Mozgalom, ktoré vyzbieralo dostatok podpisov na vypísanie referenda proti hrám. Potrebovalo 138 000 podpisov, k dispozícii ich už má 266 151.



Podľa Borkaia s takýmto vývojom nepočítal ani prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. "Kandidatúra, olympijské a paralympijské hodnoty po dlhom čase konfliktov spojili aj našu politickú scénu. Aktivita hnutia Momentum Mozgalom prekvapila nie len nás, ale aj Thomasa Bacha. Myslí si, že úspech celého národa padol za obeť politickým záujmom," uviedol Borkai.









