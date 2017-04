Budaja pobúril Dankov výrok, OĽaNO pre útoky politikov na RTVS navrhuje zmenu jeho financovania

Útoky politikov z posledných dní na verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) vedú poslancov NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé....

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Útoky politikov z posledných dní na verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) vedú poslancov NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Jozefa Viskupiča a Jána Budaja k predloženiu novely zákona o RTVS. Návrhom chcú zrušiť koncesionárske poplatky a zaviesť financovanie RTVS zo štátneho rozpočtu.





Návrh podľa Viskupiča zaistí jasné, stabilné, predvídateľné a dostatočné financovanie média verejnej služby. K zvolaniu pondelkovej tlačovej besedy ich podľa Budaja konkrétne primäl „útok na verejnoprávnosť“, ktorý uplynulý víkend začal predseda Národnej rady (NR) SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko..



Líder národniarov v nedeľnej diskusii V politike televízie TA3 medzi iným povedal, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách by zrušil tzv. koncesionárske poplatky a zoštátnil by RTVS.



Príspevok zo štátneho rozpočtu



Návrh na zmenu financovania RTVS v pondelok poslanci za OĽaNO-NOVA predložili do podateľne Národnej rady SR. Prichádzajú s ním opakovane po neúspešnom pokuse vlani v septembri. Novelou chcú zrušiť dva súčasné príjmy RTVS - tzv. koncesionárske poplatky a príspevky cez zmluvu so štátom, ktoré sú určené prioritne na pôvodnú tvorbu.





Navrhujú nahradiť ich jedným novým príjmom - každoročným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Konkrétne by išlo o sumu podľa zákonom presne určeného percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Viskupič špecifikoval, že by išlo o 0,15 percenta z HDP.



Aktuálne by to podľa jeho výpočtov bolo približne 117 miliónov eur. Tým by sa Slovensko podľa neho priblížilo priemeru financovania verejnoprávnych médií v Európe združených v Európskej vysielacej únii (EBU). Návrh počíta aj s valorizáciou. V prípade, že by sa ekonomike darilo, zvýšil by sa príspevok podľa rastu HDP.





Viskupič v novele určil mechanizmus výpočtu výšky príspevku. Tvrdí, že to zabezpečuje transparentnosť, nezávislosť, istotu objemu financií ako aj presné kritériá. Príspevok by zároveň nemal nikdy klesnúť pod 100 miliónov eur. V súčasnosti RTVS získava z koncesií približne 75 miliónov ročne a cez zmluvu so štátom približne 25 mil. eur ročne.



Podľa Viskupiča SNS nemá ideu vo financovaní RTVS. V súvislosti s kritikou RTVS zo strany premiéra Roberta Fica, ktorý opakovane označil RTVS za opozičné médium, upozornil, že Smer má podľa jeho údajov väčšinovú účasť v diskusiách RTVS a nie je pravdou, že RTVS dáva väčší priestor opozícii.



Budajovy výzva RTVS, parlamentu a politikom



Budaj na pondelkovej tlačovej besede vyzval na široký dialóg o význame verejnoprávnych médií. Budaja pobúril a šokoval citát predsedu NR SR a SNS Danka „nehrajme sa na verejnoprávnosť“. Pýta sa preto, či táto koalícia predvádzala s celou verejnosťou „iba podfuk, bolo to len divadielko, hrali sme sa na verejnoprávnosť?“



Pripomenul, že „v novembri 1989, keď začali vznikať nezávislé médiá, tak cenzúra komunistického režimu a vtedajšej štátostrany praskla práve tu v Bratislave, zlomila sa v štúdiu Dialóg“. Vyzval preto vedenie RTVS, NR SR, politických a ústavných činiteľov, aby v situácii, keď je spochybnená budúcnosť verejnoprávnych médií na Slovensku, otvorili opäť štúdio Dialóg a umožnili odborníkom, občanom, aktivistom a samozrejme aj predsedovi NR SR Dankovi vysvetliť rôzne koncepcie a význam verejnoprávnych médií.



Ako dodal Budaj k víkendovým vyjadreniam Danka na adresu RTVS „to je návrat pred novembrer 89, iba s tým, že si ovládanie verejnej mienky podelí niekoľko strán a nie jedna štátostrana. Toto je tak zásadná zmena, zásadná ofenzíva, ktorá ruší výsledky novembra 89. Médiá straníckej služby, to je návrat k štátostrane“.



Koncesionárske poplatky



Koncesionárske poplatky zrušila koncom roka 2011 s platnosťou od začiatku roka 2013 vláda Ivety Radičovej, po páde kabinetu však druhá vláda Roberta Fica v roku 2012 zrušila Radičovej návrh tesne pred nadobudnutím jeho účinnosti.



V poradí tretia vláda premiéra Fica má zlepšenie financovania RTVS vo svojom programovom vyhlásení. Napriek tomu spôsobil vlani v lete návrh ministra kultúry Mareka Maďariča na zvýšenie koncesií rozpory vo vládnej koalícii.



Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko návrh odmietol a následne neprešiel v auguste rokovaním vlády. Vláda sa v svojom programovom vyhlásení konkrétne zaviazala, že „prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Cieľom je zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o nový vysielací okruh“.



Výška tzv. koncesií sa nemenila 13 rokov. Mesačná platba pre domácnosti 4,64 eura radí RTVS medzi najchudobnejšie v Európe. Minister kultúry navrhoval, aby sa od 1. januára 2017 zvýšila na sedem eur.



, , ,