Budaj: Mečiarove amnestie sú krvavou škvrnou na dejinách Slovenska

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Mečiarove amnestie sú krvavou škvrnou na dejinách Slovenska. Pre agentúru SITA to povedal poslanec Národnej rady SR a jeden z predkladateľov návrhu novely ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii Ján Budaj (OĽaNO-NOVA).



Budaj verí, že poslanci návrh schvália. Podotkol, že proti zrušeniu amnestií zahlasovali po prvom čítaní len dvaja z prítomných zákonodarcov.



„Chcem veriť, že koaliční poslanci čas na uvažovanie využili,“ povedal s tým, že o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara ústavným zákonom je presvedčených aj 26 odborníkov z justície, podľa ktorých to je v právnom štáte legálnym a legitímnym prostriedkom. „Potvrdili, že amnestie sa zrušiť dajú a majú, že si to vyžaduje princíp právneho štátu,“ uviedol Budaj.



Film Únos a dve rapové skladby



Podľa neho téma rezonuje v spoločnosti veľmi intenzívne, keďže vznikli okrem iného aj dve rapové skladby, aj film Únos, ktoré približujú únos Michala Kováča mladšieho. „Zrušenie amnestií môže vrátiť tému hodnôt, lebo dnes akoby politiku mali robiť ľudia, ktorí si činmi získajú mediálnu pozornosť,“ povedal.





Podľa neho je politika verejným dobrom, ktoré má verejnosti pomáhať žiť v pokoji. „Politika nie je samoúčelná,“ dodal. Podľa neho Slovensko nie je štátom, ktorý má domyslený a dobudovaný systém, a preto aj zrušenie Mečiarových amnestií by dopomohlo k zvýšeniu právnosti štátu.



Osobnosti vyzývajú zrušiť amnestie



Na poslednej parlamentnej schôdzi sa amnestiami poslanci nezaoberali, vyhoveli návrhu predkladateľa Jána Budaja (OĽaNO) a poslaneckých klubov OĽaNO-NOVA, SaS a Sme rodina na presunutie tohto bodu na nasledujúcu schôdzu.



Ako vtedy Budaj vysvetlil, chcel dať vládnemu Smeru-SD čas na to, aby sformoval otázku pre ústavný súd o možnosti zrušenia Mečiarových amnestií. Vládna strana totiž avizovala, že sa chce obrátiť s týmto problémom na ústavný súd.





Medzi nimi sú napríklad profesorka a bývalá premiérka Iveta Radičová, zakladateľ VPN Fedor Gál, rektor UK Karol Mičieta, signatár Charty 77 Marian Zajíček, zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš, politológ Grigorij Mesežnikov, Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela, humorista Milan Lasica, kazateľ Daniel Pastirčák, spisovatelia Tomáš Janovic, Daniel Hevier, šéf činohry SND Roman Polák, riaditeľ Martinusu Michal Meško, herečky Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, tréner Novaka Đokovića Marián Vajda, speváčka Jana Kirschner, hokejisti Peter Šťastný a Michal Handzuš, Rasťo Kulich z Googlu, podnikateľ Anton Zajac, ale aj právnik Ivan Šimko a sochárka Jana Brisudová.



