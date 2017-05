Budaj napísal europoslancom, otváranie listov sa podľa neho týka aj ich

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec za OľaNO-NOVA Ján Budaj napísal slovenským poslancom Európskeho parlamentu (EP) otvorený list, v ktorom ich upozornil aj na kauzu otvárania listov adresovaných poslancom NR SR.



„Práve vy, ako poslanci, iste chápete, že tentoraz ide o viac než pri iných kauzách a kauzičkách. Škandál poškodil - a až do potrestania vinníkov bude poškodzovať - dôveryhodnosť hlavného piliera demokratického systému, parlamentu. Je to nahrávka na smeč extrémistom, odporcom demokracie a parlamentarizmu,“ napísal Budaj a poprosil svojich kolegov v EP, aby využili vplyv vo svojich stranách a nenechali porušovanie listového tajomstva bez potrestania vinníkov..





Okrem toho Budaj 13 zástupcom Slovenska v EP poblahoželal k tomu, že môžu Slovensko v EP zastupovať a poďakoval sa im za jednotnú podporu pri zápase o zrušenie Mečiarových amnestií. O Budajovom liste agentúru SITA informoval hovorca OľaNO-NOVA Dano Mitas.



„Sami viete, akou krehkou a vzácnou je dôvera občanov ku svojim voleným zástupcom. Iste si aj vy vážite, ak vám píšu voliči zo Slovenska. Každým takým listom sa zmenšuje priepasť medzi politikou a každodenným životom. Budovanie dôvery v zastupiteľskú demokraciu je u nás o to dôležitejšie, že občania SR prežili polstoročie pod tlakom dvoch totalít, čo stále doznieva. Po celé generácie sme nemali žiadnych slobodne volených zástupcov, ale žili sme v strachu pred násilím štátu a svojvôľou „papalášov“. S touto zlou historickou skúsenosťou si občania SR len ťažko hľadajú vzťah ku politike, ku poslancom a parlamentarizmu,“ napísal Budaj a dodal, že občanom sa odpoveď na otázku, či veriť alebo parlamentu nehľadá ľahko, najmä ak slovenská spoločnosť čelí hybridnej vojne namierenej proti pilierom demokracie a súčasne s tým sa Európou valí vlna populizmu a extrémizmu.



Budaj hovorí o bezprecedentnom škandále



O to väčšou chybou podľa Budaja je, že sa v NR SR stal bezprecedentný škandál - vedenie parlamentu nariadilo úradníkom otváranie a čítanie listov fyzických osôb, čiže občanov adresovaných poslancom NR SR. „Na pôde NR SR dochádzalo mesiace (či roky?) k porušovaniu zákona o listovom tajomstve. To bol, bez akejkoľvek pochybnosti, trestný čin,“ napísal poslanec NR SR.



Vedenie parlamentu, ktoré nezákonný systém kontroly obsahu korešpodencie potajme zaviedlo, doposiaľ nemá podľa Budaja dosť morálnej sily, aby verejnosti objasnilo pravdu a postavilo vinníkov mimo službu. Poslanec za OľaNO-NOVA sa obáva, že bez tlaku verejnosti a demokratických politikov to neskončí potrestaním vinníkov.



Budaj kolegom v EP pripomenul, že poslanci, ktorí sa zaoberajú bojom proti korupcii, často dostávajú od občanov upozornenia na trestnú činnosť. „Nezákonným otváraním listov vzniklo podozrenie, či neprišlo k zneužitiu citlivých informácií, ktoré obsahovali. Namiesto potrestania korupčníkov sa teraz môžu tí občania, čo sa s dôverou obrátili na poslancom NR SR, obávať ich pomsty,“ pýta sa Budaj.



Ide o dôveryhodosť politickej inštitúcie



Podľa Budaja je otvárenie listov v NR SR problém, ktorého závažnosti by mali dobre rozumieť aj europoslanci. Tento problém sa ale podľa neho odohráva v úplne inej rovine koalično-opozičnej. Ide totiž o dôveryhodosť inštitúcie, na ktorej stojí politický systém.



Igor Matovič (OľaNO-NOVA) informoval, že poslancom NR SR otvárajú a čítajú listy. V Rozhodnutí na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo siedmeho apríla sa píše, že zamestnanci podateľne sú povinní „otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba“. Listy, ktoré obsahovali vulgarizmy, podľa Matoviča poslancom nedoručovali, dali im iba vedieť, že také listy prišli.



Kancelária NR SR a jej vedúci Daniel Guspán sa voči tomu ohradili, listy údajne nečítajú. Guspan následne pozastavil nariadenie o otváraní obyčajných listových zásielok adresovaných na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba". Rovnako pozastavil nariadenie o ukladaní zásielok, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, bez evidovania a doručenia adresátovi. Kauzou otvárania listov sa má v utorok zaoberať aj poslancké grémium. Opoziční poslanci takisto iniciovali mimoriadnu schôdzu na odvolávanie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Matovič si myslí, že práve nariadenie na otváranie listov vzniklo práve v Dankovej hlave.



