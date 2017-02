Budaj má skvelú formu, patrí k najlepším brankárom v NHL

PHILADELPHIA 5. februára (WebNoviny.sk) - Peter Budaj mal veľký podiel na triumfe hokejistov Los Angeles na ľade Philadelphie 1:0 po predĺžení v sobotňajšom zápase NHL.



Slovenský gólman zmaril všetkých 17 streleckých pokusov domácich hráčov a pripísal si siedmy shutout v sezóne, druhý v rade a tretí v rozpätí 10 dní. V tomto smere je lídrom celej NHL, keď o jedno čisto konto sa dostal pred strážcu bránky Washingtonu Bradena Holtbyho..



Kings ťahajú víťaznú sériu



Budaj je najlepší aj v priemere inkasovaných gólov. V 45 zápasoch, v ktorých v tejto sezóne zasiahol do hry, dosiahol priemer 1,96 gólu, čo ho radí na prvé miesto spolu s Devanom Dubnykom z Minnesoty a Jimmy Howardom z Detroitu. V počte víťazných zápasov Budaj s 25 o tri zaostáva za lídrom Sergejom Bobrovským z Columbusu.



"Viem, že je to fráza, ale stále sa snažím brať to zápas po zápase a mať ten správny prístup. Aktuálnu časť sezóny by som nazval zbieraním bodov pre play-off. Snažíme sa ich získať čo najviac. Nezaťažujem sa tým, čo si ľudia o mne myslia, či kde v tabuľke sa práve nachádzame. Stále je to o tom predviesť najbližší dobrý zákrok, aby som mohol pomôcť svojmu mužstvu a potom vyhrať zápas a posunúť sa v tabuľke vyššie. Takto to vnímam a to je pre mňa kľúčové. Užívam si to. Cítim vzrušenie z toho, keď môžem pomôcť dobrým výkonom. Táto sezóna je pre mňa výborná, ale stále máme pred sebou ešte dlhú cestu," zhodnotil 34-ročný Peter Budaj na webe NHL.



Budaj natiahol počet minút bez inkasovaného gólu na 144:05, zatiaľ naposledy ho prekonal Ryan White z Arizony v čase 38:30 min v zápase hranom 31. januára. Kings vtedy zvíťazili 3:2, potom prišiel triumf nad Coloradom (5:0) a aktuálne nad Philadelphiou (1:0 pp). Celkovo hráči Los Angeles natiahli sériu víťazstiev na päť zápasov.



Na Budaja sa valí chvála



V tabuľke Západnej konferencie sa posunuli na šieste miesto o bod pred Calgary a zároveň na prvú pozíciu s voľnou kartou do play-off. "Keď si uvedomíme, že hráme celú sezónu bez Jonathana Quicka, dvojnásobného vítaza Stanleyho pohára a finalistu Vezinovej trofeje z minulej sezóny, o to viac klobúk dolu pred Budajom. Ak by nechytal tak ako chytá, neboli by sme na súčasnej pozícii," uviedol uznanlivo na adresu slovenského kolegu Jeff Carter.



Tridsaťdvaročný center zasa ťahá "kráľov" v ofenzíve. Víťazný gól proti Philadelphii bol jeho 27. v tejto sezóne. V tabuľke kanonierov NHL je Carter druhý za 30-gólovým Sidneym Crosbym.



Pochvalu na Budaja pridal aj ďalší líder defenzívy Kings Drew Doughty. "Hrá výborne. Predvádza veľké zákroky, ale je istý aj pri tých ľahších, veľmi ho potrebujeme. Budajove čisté kontá sú však aj dôkazom skvelej defenzívnej hry celého tímu. Veľmi tvrdo všetci pracujeme na tom, aby sme držali puk čo najďalej od našej bránky a to sa nám potom vypláca," cituje Doughtyho portál latimes.com.