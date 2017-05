Buckinghamský palác zvolal do Londýna celý kráľovnin personál, vyvolal špekulácie o jej zdraví

LONDÝN 4. mája (WebNoviny.sk) - Buckinghamský palác zvolal vo štvrtok do Londýna personál všetkých kráľovských sídel. Tento vopred neavizovaný krok vyvolal v britskej tlači dohady, že v kráľovskej rodine došlo k nepredvídanej udalosti. Objavili sa aj špekulácie o zhoršení zdravotného stavu kráľovnej Alžbety II. a jej manžela, princa Philipa.



Palác však pre agentúru AP uviedol, že niet dôvodu na obavy. Vysvetlil, že takéto schôdzky za účasti personálu zo všetkých kráľovských sídel sa z času na čas konávajú. Podľa denníka Daily Mail sa má personálu prihovoriť lord komorník, ktorý zodpovedá za kráľovský dvor, ako aj súkromný tajomník kráľovnej Christopher Geidt..



"Aj keď sa podobné schôdze príležitostne konajú, spôsob, akým bola zvolaná tá dnešná - na poslednú chvíľu -, je nezvyčajný," uviedol Daily Mail s odvolaním sa na svoje anonymné zdroje.





Kráľovná Alžbeta II., ktorá nedávno oslávila 91. narodeniny, sa v stredu vrátila do Londýna z vidieka - zo zámku vo Windsore, kde zvykne tráviť veľkonočné sviatky. Agentúra AP dodala, že Alžbeta i jej manžel sa v stredu objavili na verejnosti a nič nenasvedčovalo, že by mali zdravotné problémy. Kým kráľovná prijala premiérku Theresu Mayovú, ktorá ju informovala o rozpustení parlamentu pred voľbami vypísanými na 8. júna, princ Philip odhalil pamätnú dosku na kriketovom štadióne.



Buckinghamského palác však uviedol, že princ Philip sa nebude od jesene tohto roka zúčastňovať verejných podujatí súvisiacich s jeho postavením. Dodal ale, že kráľovná si bude plniť svoje povinnosti naďalej v plnej miere.







