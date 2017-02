Brusel varuje USA pred obchodnou vojnou

BRUSEL 21. februára (WebNoviny.sk) - Európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová varovala USA pred zavádzaním obchodných bariér, akými sú reštriktívne dovozné clá. Z USA zatiaľ komisia neeviduje konkrétne iniciatívy, prípadná obchodná vojna by však nemala víťazov, zdôraznila komisárka.



"Existuje hrozba, že na celom svete sa budú uplatňovať odvetné opatrenia, čo by bolo veľmi zlé pre naše ekonomiky a našich občanov,” povedala Malmströmová v rozhovore pre utorkové vydanie nemeckého denníka Handelsblatt. Švédska komisárka zároveň informovala, že komisia chce rokovať o voľnom obchode s krajinami, ktoré zasiahlo rozhodnutie USA o vystúpení z Dohody o transpacifickom partnerstve (TPP)..



"Mnohé (z jedenástich krajín zapojených do TPP) nás kontaktujú, nakoľko veria, že protekcionizmus nie je správna odpoveď,” povedala komisárka. Európska únia už s takmer všetkými týmito krajinami rokuje, alebo sa pripravuje na rozhovory, dodala eurokomisárka.