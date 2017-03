Brusel plánuje vystupňovať tlak na Volkswagen v emisnej kauze

WOLFSBURG 7. marca (WebNoviny.sk) - Európska komisia (EK) plánuje vystupňovať tlak na automobilku Volkswagen (VW) v jej emisnom škandále. Informovali o tom v pondelok nemecké denníky, ktoré cituje rakúska agentúra APA. O problematike rokujú v utorok zástupcovia národných úradov pre ochranu práv spotrebitelov, ktorí by mali na schôdzke v Bruseli s „najvyššou pravdepodbnosťou“ konštatovať, že koncern porušil pravidlá Európskej únie, informuje APA.„Volkswagen porušil európske pravidlá o ochrane spotrebiteľa, to nemôže zostať bez následkov,“ uviedla európska komisárka pre spravodlivosť Věra Jourová pre denník Handelsblatt. Po viac ako šiestich mesiacoch bezvýsledných rozhovorov s koncernom o odškodnení zákazníkov v EÚ nastal čas, aby sme pristúpili k spoločným nátlakovým opatreniam, dodala Jourová. Pre denník Welt eurokomisárka uviedla, že pokiaľ nebude VW voči poškodeným zákazníkom ústretový, mali by proti automobilke zasiahnuť národné úrady pre ochranu práv spotrebitelov. .Volkswagen zatiaľ odmieta tlak, aby európskych majitelov áut zasiahnutých emisným škandálom odškodnil porovnateľným spôsobom ako v USA. Odvoláva sa pritom na rozdielnosti v právnych systémoch. Komisárka Jourová tvrdí, že prísľub skupiny zabezpečiť opravy dotknutých áut je nedostatočný a od koncernu žiada, aby zhruba 8,5 mil. zákazníkom v EÚ ponúkol finančné kompenzácie alebo dodatočné servisné služby.V septembri 2015 nemecký koncern Volkswagen priznal, že do svojich vozidiel inštaloval softvér umožňujúci zatajiť skutočné množstvo vypúšťaných emisií. Neskôr nemecká automobilka oznámila, že tento softvér maskujúci skutočné množstvá emisií môže mať približne 11 mil. áut vo svete.