Bruno Mars zverejnil videoklip k piesni That s What I Like

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Americký spevák a hudobník Bruno Mars zverejnil videoklip k piesni Thats What I Like. Tridsaťjedenročný interpret sa v novinke predstavil aj ako tanečník, ktorého kreácie dopĺňajú rôzne animácie. O réžiu sa postarali Mars a Jonathan Lia.Skladba Thats What I Like pochádza z albumu 24k Magic, ktorý vyšiel vlani 18. novembra. Singel sa v americkom rebríčku Billboard Hot 100 umiestnil na štvrtej priečke. Slávny rodák z Honolulu predstavil skladbu naživo počas tohtoročného udeľovania Grammy aj BRIT Awards. .

Bruno Mars, vlastným menom Peter Gene Hernandez, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2004. Známym sa však stal až o šesť rokov neskôr vďaka spolupráci s rapperom B.o.B. na singli Nothin On You, ktorý sa dostal na vrchol singlových rebríčkov v USA aj Veľkej Británii. Mars je tiež spoluautorom úspešnej piesne Billionaire Travieho McCoya a spolupracoval aj na hite Fuck You od Cee Lo Greena.Na konte má zatiaľ tri štúdiovky - Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012) a spomínanú 24k Magic. Na soundtrack filmu Twilight sága: Úsvit - 1. časť (2011) prispel skladbou It Will Rain a v roku 2014 nahral s producentom Markom Ronsonom hit Uptown Funk, za ktorý získali dve ceny Grammy.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.