Britský poslanec je hrdina, po útoku v Londýne zachraňoval dobodaného policajta

LONDÝN 23. marca (WebNoviny.sk) - Britského poslanca Tobiasa Ellwooda v stredu po útoku na britský parlament niektorí označili za hrdinu.





Konzervatívny zákonodarca a člen vlády pre oblasť zahraničných vecí Ellwood, ktorý má zdravotnícky a vojenský výcvik, sa snažil zachrániť život policajtovi, keď ho dnes dobodal útočník pri vchode do britského parlamentu. Policajt neskôr zomrel..





Bývalý vojak britskej armády Ellwood pomáhal záchranárom pred hlavnou parlamentnou budovou. Politik, ktorého brat zahynul pri teroristickom útoku na indonézskom ostrove Bali v roku 2002, oživoval raneného policajta dýchaním z úst do úst a snažil sa zastaviť krvácanie z jeho početných rán tak, že ich pritláčal.



Asi desať metrov od politika, počas zákroku prvej pomoci, sa nachádzal útočník. Toho postrelila polícia, keď preliezol bezpečnostnú bariéru okolo pozemku britského parlamentu v londýnskej štvrti Westminster.



Fotografie zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú Ellwoodove zakrvavené ruky a tvár, keď stojí so záchranármi a policajtmi nad raneným príslušníkom a spolu čakajú na záchranársky vrtuľník. Neďaleko vidieť údajného útočníka.









