Britskí konzervatívci zvýšili náskok pred labouristami, Mayová môže prekonať Blaira

LONDÝN 23. apríla (WebNoviny.sk) - Až 50 percent oslovených oprávnených voličov vyjadrilo v najnovšom prieskume verejnej mienky podporu konzervatívcom britskej premiérky Theresy Mayovej.



Z prieskumu, ktorý spoločnosť ComRes uskutočnila pre nedeľník Sunday Mirror uplynulú stredu a štvrtok, ďalej vyplýva, že Labouristická strana Jeremyho Corbyna by získala iba 25 percent hlasov..



Liberálnych demokratov by volilo 11 percent ľudí, zatiaľ čo euroskeptickej Strane nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) by svoj hlas odovzdalo sedem percent voličov. Konzervatívcov by tak podporilo viac voličov ako labouristov, liberálnych demokratov a UKIP dovedna. Na prieskume sa zúčastnilo 2074 ľudí.





V porovnaní s prieskumom z minulého týždňa tak konzervatívci zvýšili svoj náskok pred labouristami o štyri percentuálne body. Ak by sa čísla z prieskumu zopakovali v predčasných voľbách 8. júna, konzervatívci by mali o vyše 200 zákonodarcov viac ako labouristi. Strana vedená Corbynom by zároveň prišla o najmenej 90 poslancov.



Mayová by tak dosiahla ešte lepší výsledok ako Tony Blair pri jednoznačnom víťazstve labouristov vo voľbách v roku 1997. Labouristom vtedy svoj hlas odovzdalo 43,3 percenta voličov, na základe čoho strana získala 418 mandátov a započala vládu, ktorá nakoniec trvala ďalších 13 rokov.



