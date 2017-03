Britské bezpečnostné sily zmarili za posledné roky 13 teroristických útokov

Britské bezpečnostné sily zmarili za necelé štyri roky - od polovice roku 2013 - spolu 13 teroristických útokov v krajine, a to prevažne vďaka informáciám....

LONDÝN 6. marca (WebNoviny.sk) - Britské bezpečnostné sily zmarili za necelé štyri roky - od polovice roku 2013 - spolu 13 teroristických útokov v krajine, a to prevažne vďaka informáciám poskytnutým verejnosťou. Vo vyjadrení zverejnenom v pondelok to uviedol šéf protiteroristických jednotiek londýnskej Metropolitnej polície Mark Rowley.



Vedú súbežne viac než 500 vyšetrovaní .



Bezpečnostné a spravodajské služby v Británii vedú neustále súbežne viac než 500 vyšetrovaní, konštatoval Rowley v rozhovore pre miestne médiá s tým, že tamojšie orgány čelia "určitým veľkým operačným výzvam". Teroristická hrozba pre Spojené kráľovstvo je v súčasnosti hodnotená ako "závažná", čo znamená, že útok je "veľmi pravdepodobný", pripomenul.



Rowley povedal, že vojenský úspech v boji proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii je "vítaný", no len sám o sebe "neodstráni teroristický problém". Al-Káida a odnože oboch uvedených skupín sú naďalej hrozbou, avšak v posledných mesiacoch sa pozornosť polície zamerala aj na "extrémne pravicové skupiny".



K islamistom odchádza menej Britov



Počet ľudí odchádzajúcich z Británie bojovať v radoch islamistických skupín klesol, uviedol policajný predstaviteľ. Predpokladá sa, že bojovať do Sýrie a Iraku odišlo z Británie okolo 800 osôb. Nie je známe, koľko z nich sa presne vrátilo domov, aj keď podľa niektorých expertov to môže byť polovica. Približne 50 z nich bolo zabitých. "Väčšina (našej práce) sú v skutočnosti ľudia v tejto krajine, ktorí sú zradikalizovaní," dodal Rowley. "Niekedy sú v kontakte s ľuďmi v zahraničí a chcú radikalizovať iných v tejto krajine a potenciálne vykonať útoky."



Zameranie sa na domáci krajne pravicový extrémizmus nasleduje po vražde britskej poslankyne Jo Coxovej, ku ktorej došlo vlani v júni pred referendom o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, píše agentúra AP. Posledný útok islamistických teroristov v Británii sa odohral v máji 2013, keď britského vojaka Leeho Rigbyho zavraždili dvaja britskí konvertiti na islam, ktorí boli známi bezpečnostným službám pre svoje extrémistické názory.