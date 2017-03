Britská premiérka navštívila zranených po útoku, Európa posilňuje bezpečnosť svojich občanov

LONDÝN 23. marca (WebNoviny.sk) - Hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej oznámil, že premiérka navštívila londýnsku nemocnicu, kde zašla za obeťami ranenými pri stredajšom útoku vo štvrti Westminster.



Hovorca Mayovej James Slack uviedol, že Mayová sa v nemocnici stretla aj s personálom a poďakovala sa mu za starostlivosť o ranených..



Slack dodal, že 40-minútová návšteva bola súkromná, a neprezradil, ktoré zdravotnícke zariadenie Mayová navštívila.



Pri stredajšom útoku na londýnskom Westminsterskom moste a pri parlamente zahynuli traja ľudia a ďalších najmenej 30 osôb utrpelo zranenia. Útočníka zastrelila polícia strážiaca sídlo britského parlamentu, Westminsterský palác.





Talianke sa darí lepšie



Taliansky veľvyslanec v Británii oznámil, že talianskej turistke, ktorá utrpela zranenia pri stredajšom útoku autom na Westminsterskom moste v Londýne, sa už darí lepšie.



Talianska tlačová agentúra ANSA z Londýna citovala veľvyslanca Pasqualeho Terracciana, ktorý navštívil ženu v nemocnici. Turistka diplomatovi povedala, že po náraze auta stratila vedomie asi na desať minút.



Turistka z Ríma podstúpila operáciu pre komplikovanú zlomeninu nohy. Utrpela aj menej závažné zranenie dvoch stavcov pri krku a ranu na hlave.





Vyznamenanie pre policajta



Britský konzervatívny zákonodarca James Cleverly zadržiaval slzy, keď spomínal na priateľstvo s policajtom Keithom Palmerom, ktorého v stredu zabil nožom útočník pri britskom parlamente.



Poslanec Cleverly s pohnutím v hlase vyzval, aby strážnikovi Palmerovi udelili posmrtne vyznamenanie za "odvahu a obetavosť".



Cleverly uviedol, že Palmera spoznal pred 25 rokmi ako ostreľovača, keď obaja slúžili v kráľovskom delostrelectve. Podľa jeho slov bol 48-ročný policajt, dobodaný na smrť útočníkom pokúšajúcim sa dostať do parlamentu, "silný, profesionálne zdatný štátny zamestnanec". Cleverlyho "potešilo, keď ho znovu stretol niekoľko mesiacov po svojom zvolení do parlamentu".



Theresa Mayová vyhlásila, že Palmer "zaplatil najvyššiu cenu priamo v srdci našej demokracie" a "návrhom na posmrtné uznanie sa budú zaoberať".





Posilnená ochrana v Európe



Po stredajšom útoku v Londýne bolo možné pozorovať viditeľne posilnenú ochranu pri švédskom parlamente a sídle vlády v metropole Štokholm.



Šéf parlamentnej ochranky pre denník Expressen uviedol, že bezpečnostné opatrenia boli podniknuté "po konzultáciách s políciou" a švédskou domácou tajnou službou v reakcii "na udalosti v Londýne".



Služba Säpo nezmenila stupeň ohrozenia Švédska. V susednom Dánsku bezpečnostná a spravodajská služba uviedla, že po útoku v Londýne situáciu pozorne sleduje.



Dánska služba informovala, že v žiadnom prípade nie je dôvod na zmenu hodnotenia teroristickej hrozby proti Dánsku, "ktorá zostáva vážna". V dánskej metropole Kodaň vidieť takisto pred parlamentom ťažko ozbrojenú políciu.





Rumunka chcela osláviť narodeniny



Rumunský diplomat uviedol, že žena, ktorá skočila v Londýne do rieky Temža, keď SUV vrážalo do chodcov na Westminsterskom moste, podstúpila úspešnú operáciu na odstránenie krvnej zrazeniny v mozgu. Je stále v kritickom stave.



Rumunský veľvyslanec v Británii Dan Mihalache štátnej tlačovej agentúre Agerpres povedal, že žena má závažné problémy s pľúcami.



Veľvyslanec dodal, že nemenovanú ženu previezli skoro ráno do inej londýnskej nemocnice, ktorá je lepšie vybavená na liečbu pacientkiných zranení.



Mihalache dodal, že jej rodina už cestuje do Londýna. Rumunka a jej priateľ boli v britskom hlavnom meste na dovolenke, aby tam tento týždeň oslávili jej narodeniny. Priateľ utrpel zlomeninu chodidla.