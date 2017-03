Britská polícia si stále myslí, že útočník z londýnskeho Westminsteru konal sám

Britská polícia, ktorá vyšetruje útok v blízkosti parlamentu v Londýne so štyrmi mŕtvymi a desiatkami zranenými vyjadrila opätovne presvedčenie,....

LONDÝN 26. marca (WebNoviny.sk) - Britská polícia, ktorá vyšetruje útok v blízkosti parlamentu v Londýne so štyrmi mŕtvymi a desiatkami zranenými vyjadrila opätovne presvedčenie, že útočník konal sám. Polícia v sobotu večer oznámila, že nič nenaznačuje, že by boli plánované ďalšie útoky.



Asistent policajného komisára Neil Basu povedal, že sa možno nikdy nepodarí zistiť motívy konania Khalida Masooda, ktorý bol zastrelený v stredu po tom, ako s autom narážal do chodcov na Westminsterskom moste a pred parlamentom smrteľne pobodal neozbrojeného policajta..





Basu povedal, že "pochopenie (jeho činu) mohlo zomrieť s ním". Polícia vyzvala ľudí, ktorí poznali Masooda alebo ho videli, aby sa spojili s vyšetrovateľmi. V prípade zostáva vo väzbe už iba jediná osoba - muž, ktorého totožnosť polícia neprezradila a zatiaľ nebol z ničoho obvinený.



Masood (52) bol v minulosti odsúdený za násilné trestné činy a tresty si odpykal vo väzení. Pracoval tiež istý čas v Saudskej Arábii, kde vyučoval angličtinu.