Britská libra v utorok voči doláru výrazne posilnila

Libra v utorok oproti doláru posilnila na 1,2743 USDGBP z úrovne 1,2563 USDGBP, na ktorej uzavrela počas predošlého obchodovacieho dňa. Reagovala....

NEW YORK 18. apríla (WebNoviny.sk) - Libra v utorok oproti doláru posilnila na 1,2743 USD/GBP z úrovne 1,2563 USD/GBP, na ktorej uzavrela počas predošlého obchodovacieho dňa.



Reagovala tak na to, že britská premiérka Theresa Mayová ohlásila na jún predčasné parlamentné voľby. Dôvodom rastu libry sú nádeje, že výsledkom volieb bude, že Mayová dosiahne lepšiu dohodu o odchode Británie z Európskej únie..



Dolár posilnil voči japonskému jenu na 108,77 JPY/USD z hodnoty 108,59 JPY/USD. Americká mena však oslabila oproti euru, a to na 1,0687 USD/EUR z úrovne 1,0642 USD/EUR.