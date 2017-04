Britská libra po ohlásení predčasných volieb výrazne posilnila

LONDÝN 18. apríla (WebNoviny.sk) - Libra v utorok výrazne posilnila po tom, ako premiérka Veľkej Británie Theresa Mayová na jún ohlásila predčasné parlamentné voľby. Pred zverejnením tohto rozhodnutia libra klesla, ale potom oproti doláru stúpla.



Dopoludnia si britská mena pripísala 0,7 percenta a obchodovala sa na úrovni 1,2658 USD/GBP. Mayová sa snaží získať silnejší mandát na rokovania o odchode Británie z Európskej únie. Dúfa, že dosiahne silnejšie postavenie v dolnej komore britského parlamentu, kde jej Konzervatívna strana má miernu väčšinu..





Analytici firmy ETX Capital uviedli, že vyhlásenie volieb pridáva ďalšiu neistotu k už aj tak neistému obrazu britských a európskych aktív. Podľa analytikov vláda so silnejším mandátom by mohla dosiahnuť pre Britániu lepšiu dohodu. Avšak mohla by zároveň presadiť agresívnejšiu verziu brexitu, ktorá by firmy krajiny viac odrezala od jednotného trhu Európskej únie.