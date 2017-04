Británia sa rozlúčila s policajtom, ktorého dobodal terorista pred parlamentom

LONDÝN 10. apríla (WebNoviny.sk) - Niekoľko tisíc príslušníkov polície z celej Británie prišlo do britskej metropoly odprevadiť na poslednej ceste svojho kolegu Keitha Palmera, ktorého 22. marca pred vstupom do budovy britského parlamentu v Londýne dobodal islamský extrémista Khalid Masood.



Palmera, ktorý zomrel pri plnení služobných povinností, si dvoma minútami ticha uctili príslušníci policajného zboru v celej Británii..



"Všetci chceme vzdať česť najvyššej obeti, ktorú Keith priniesol," uviedla šéfka britskej rady náčelníkov polície Sara Thortonová.





Rakva s Palmerovými telesnými pozostatkami bola cez noc uložená v parlamentnej kaplnke v londýnskom Westminsteri na základe povolenia udeleného britskou kráľovnou Alžbetou II.



Posledná rozlúčka s Palmerom, ktorej sa zúčastnilo približne 50 jeho príbuzných vrátane manželky a dcéry, sa konala v katedrále v londýnskom Southwarku.



Okrem Palmera zabil Masood (52) ďalších štyroch ľudí, ktorých zrazil autom na londýnskom Westminsterskom moste. Ďalšími obeťami jeho vyčíňania sú 75-ročný dôchodca Leslie Rhodes, 54-ročný Američan Kurt Cochrane, 44-ročná Aysha Fradeová a 31-ročná občianka Rumunska Andreea Cristeaová. Masooda po tom, čo dobodal Palmera, zastrelil iný policajt.



Hoci sa k Masoodovmu útoku prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), vyšetrovatelia sa prikláňajú k názoru, že Masood konal sám. Dôkazy o jeho priamom napojení na islamistov zatiaľ nie sú.









