Británia predstavila plán, ako ukončí nadradenosť zákonov Európskej únie

LONDÝN 30. marca (WebNoviny.sk) - Deň po oficiálnom spustení procesu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie dnes britská vláda predstavila hrubé obrysy toho, ako chce previesť viac než 12.000 právnych predpisov EÚ do britského práva, keď z Únie o dva roky vystúpi.



Kabinet premiérky Theresy Mayovej zverejnil plány na tzv. zákon o veľkom rušení (Great Repeal Bill), ktorého cieľom je zabrániť legislatívnemu vákuu v Británii zaistením toho, že v krajine budú aj deň po vystúpení z EÚ platiť tie isté predpisy ako dovtedy. Firmám, pracovníkom či investorom to poskytne čo najväčšiu možnú istotu, zdôraznil dnes pred poslancami minister pre brexit David Davis..





"Potom bude na parlamente, aby rozhodol, ktorú legislatívu EÚ chce zmeniť, zrušiť alebo zlepšiť. Definitívne to ukončí nadradenosť zákonodarcov EÚ," povedal Davis. "Naše zákony budú potom tvorené v Londýne, Edinburghu, Cardiffe a Belfaste - a vykladané nie sudcami v Luxemburgu, ale sudcami v Spojenom kráľovstve."



Na rozsiahle transformovanie právnych predpisov budú musieť britskí poslanci postúpiť vládnemu kabinetu právomoc zmeniť niektoré zákony nariadeniami vlády.



Vláda tvrdí, že takéto kompetencie použije výlučne na riešenie technických záležitostí, opoziční poslanci však nesúhlasia s tým, aby ministri dostali možnosť meniť zákony bez hlasovania v parlamente. Spolu s ľudskoprávnymi skupinami i odborovými zväzmi sa obávajú, že konzervatívna vláda to zneužije ako príležitosť na obmedzenie práv zamestnancov a ochrany životného prostredia. Podľa hovorcu Labouristickej strany pre brexit Keira Starmera navrhovaný zákon dostatočnú ochranu pred tým neobsahuje.





Pred zverejnením príslušnej bielej knihy vlády knižnica Dolnej snemovne britského parlamentu varovala, že prevedenie európskeho práva do britského je "potenciálne jedným z najväčších legislatívnych projektov, aké boli kedy podniknuté v Spojenom kráľovstve".