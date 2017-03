Brexit môže zasiahnuť aj šport, kluby Premier League sa obávajú jeho dopadu

LONDÝN 30. marca (WebNoviny.sk) - Účastníci najvyššej anglickej futbalovej súťaže vyzvali britskú vládu, aby preskúmala možné dôsledky vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie pre tamojšie kluby. Najväčšie pochybnosti vzbudzuje otázka budúcej imigračnej politiky.



"Očakávame výnimky, ale musíme počkať, ako sa situácia vyvinie. Pokiaľ sme boli členmi EÚ, existovala garancia voľného pohybu ľudí. A to sa teraz môže zmeniť. Zatiaľ nevieme, čo bude," povedal vlastník Stoke City Peter Coates po štvrtkovom stretnutí zástupcov všetkých 20 prvoligových tímov..





Futbalová asociácia (FA) si pred dvoma rokmi vydobyla sprísnený vízový režim pre hráčov pochádzajúcich mimo Európy, no aktuálne udalosti vzbudili obavy zo znevýhodnenia ostrovných klubov oproti mužstvám na pevninskej časti "starého kontinentu". "Premier League je najlepšia liga na svete, robí skvelú reklamu a stále expanduje. Nemyslím si, že by vláda spravila niečo, čím by ju ohrozila. Navyše, futbalisti zarábajú ohromné peniaze, z ktorých odvádzajú dane do štátneho rozpočtu," zamyslel sa spolumajiteľ West Hamu United David Gold.



FA vyzdvihla príležitosť brexitu pre domácich hráčov v najvyššej súťaži. Z tých by mohla čerpať reprezentácia "Albiónu", ktorá získala jedinú trofej na vrcholovom podujatí - majstrovstiev sveta 1966.



