Brexit, Trump a Ranieri. Mourinho s Kloppom sa len čudujú

Tréner futbalistov anglického klubu Manchester United José Mourinho si myslí, že funkcionári konkurenčného Leicestru City sa nezachovali....

MANCHESTER 25. februára (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Manchester United José Mourinho si myslí, že funkcionári konkurenčného Leicestru City sa nezachovali pekne voči Claudiovi Ranierimu, ktorého vo štvrtok odvolali z funkcie kormidelníka úradujúceho šampióna Premier League.



"Postaral sa o najkrajšiu vec v dejinách anglickej ligy a jeden z najpôsobivejších momentov v histórii futbalu, no ušla sa mu primalá pocta vzhľadom na to, čo dokázal. V Leicestri sa zbavili niekoho, po kom by mal byť pomenovaný tamojší štadión," skonštatoval 54-ročný Portugalčan. .



Jeho trénerský kolega z lavičky FC Liverpool Jürgen Klopp pridal menšiu filozofickú úvahu. "Či som prekvapený? Nie. V rokoch 2016 a 2017 sa dejú samé podivné veci - brexit, Trump a teraz Ranieri," zamyslel sa nemecký lodivod.