Bratislavský magistrát vníma nadzemnú dráhu cez Dunaj len ako víziu, nie ako projekt

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Plány spoločnosti HB Reavis vybudovať v hlavnom meste SR Bratislave lanovú nadzemnú elektrickú dráhu, ktorá spojí oba brehy Dunaja, bratislavský magistrát vníma len ako víziu, nie ako projekt. Ako ďalej uvádza vo svojom stanovisku, Bratislavčania už majú skúsenosti s rôznymi sľubmi, predstavami a víziami.



Výstavba stanice sa začne v lete .



Plány investora nazýva magistrát víziou, pretože na stole nie je konkrétny návrh s riešeniami, napojeniami na nosné dopravné systémy v meste, nie je ani posúdenie vplyvov na dopravu, návrh vysporiadania pozemkov či financovanie.



„Nemáme nič proti návrhom developerov, môžu priniesť aj dobré veci. Pri takto zásadných veciach je však jednoznačne dôležitá koordinácia s odbornými útvarmi mesta a odbornou aj laickou verejnosťou,“ pripomína mesto.



Spoločnosť začne v lete s výstavbou novej autobusovej stanice Nivy. Elektrická dráha má podľa investora spojiť brehy Dunaja bez zaťaženia existujúcej dopravnej infraštruktúry. Návrh prepojiť autobusovú stanicu Nivy a Petržalku sa páči spoločnosti Bratislavská integrovaná spoločnosť.



„Na základe dôkladnej analýzy návrhu developera o fungovaní nadzemnej dráhy a celkového prínosu tejto dopravy pre obyvateľov zvážime možnosti pripojenia dopravy nadzemnou dráhou do integrovaného dopravného systému,“ pripomína spoločnosť vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Eva Kukurová.



Stanicu presunú do náhradných priestorov



Podľa Martiny Jamrichovej z HB Reavis výstavbe autobusovej stanice budú predchádzať prípravné práce, v rámci ktorých spoločnosť plánuje aj presun autobusovej stanice do náhradných priestorov bývalého centra Bottova.



„V súčasnosti preverujeme v spolupráci s magistrátom najvhodnejší prístup k obnove ulice Mlynské nivy z hľadiska obmedzenia dopravy. Podľa plánu by mohli mať Bratislavčania už v roku 2018 nový bulvár Mlynské nivy a v roku 2020 novú autobusovú stanicu,“ uviedol výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác.



Najpraktickejším riešením v rámci obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry ulice Mlynské nivy sa pre spoločnosť aj mesto javí kompletné uzavretie pre dopravu v rôznych časových rámcoch s odhadom na 14 mesiacov.