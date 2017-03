Bratislavskí taxikári protestovali pri ministerstve dopravy, vadí im podnikanie konkurencie

Približne stovka taxikárov v Bratislave protestovala vo štvrtok pri ministerstve dopravy a výstavby proti podnikaniu konkurenčných taxislužieb.....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Približne stovka taxikárov v Bratislave protestovala vo štvrtok pri ministerstve dopravy a výstavby proti podnikaniu konkurenčných taxislužieb. Trúbením dávali najavo nespokojnosť s nečinnosťou úradov a hlavného mesta pri riešení tohto problému najmä v prípade podľa nich neoprávneného podnikania vodičov jazdiacich na základe aplikácie pre spoločnosť Uber. Organizátori akcie plánujú založiť silnú profesijnú organizáciu, ktorá bude obhajovať záujmy taxikárov.



Jeden z organizátorov protestu Ondrej Halás zastupuje skupinu taxikárov, ktorí sa už "nemôžu pozerať na nezáujem úradov riešiť problém nelegálnych vodičov pod hlavičkou zdieľanej ekonomiky". "Veľa ľudí, ktorí jazdia pre Uber, nemá koncesiu, čo je v rozpore s právom," povedal Halás pre agentúru SITA. Pripomenul zákon o cestnej doprave, podľa ktorého preprava osôb vozidlami s kapacitou do deväť miest, je taxislužba. Tieto autá musia byť riadne označené, pričom prevádzkovatelia a vodiči musia mať príslušné oprávnenia. "Bude viacej týchto akcií, aby sa zamedzilo protiprávnemu stavu," uviedol. .



Zvýšenie kontrol taxislužieb



Počas akcie polícia na základe informácie fingovaného cestujúceho zadržala a skontrolovala mladého vodiča jazdiaceho v aute bez označenia taxislužby a pravdepodobne aj bez oprávnenia. "Figurant sa s ním doviezol sem, bol zastavený štátnou políciou a vyzvaný na kontrolu. Figurant povedal, že si objednal taxík. Stačí, aby mesto dalo svojich zamestnancov ako figurantov, ktorí sa nechajú odviezť a mestská polícia uskutoční kontrolu," uviedol predseda Únie taxikárov z Bratislavy Ondrej Wenzl.



Zákon o cestnej doprave je podľa Wenzla dobrý, ale podmienky pre vykonávanie taxislužby musia všetci dodržiavať. "Keď ich môžu dodržiavať taxikári, prečo by ich nemali dodržiavať spoločnosti, ktoré sa snažia neoprávnene podnikať a nemajú licenciu. Majú len aplikáciu, podpisujú zmluvy s ľuďmi, ktorí na to nemajú oprávnenie," povedal pre agentúru SITA Wenzl. "Primátor Bratislavy odmieta s nami komunikovať, verejne vyhlásil, že podporuje aplikáciu ako je zdieľaná ekonomika," dodal.



Zástupcovia ministerstva dopravy a výstavby sa vo štvrtok stretli s predstaviteľmi taxislužieb, ktorí protestovali proti aplikácii Uber. Ministerstvo opätovne žiada a vyzve listom Magistrát hlavného mesta Bratislava a mestskú políciu na zvýšenie kontrol taxislužieb aj vzhľadom na opakujúce sa upozornenia registrovaných taxikárov.



Podmienky platia pre všetkých



"Zákon o cestnej doprave hovorí jasne. Podmienky platia bez rozdielu pre všetkých. Za taxislužbu sa považuje aj prevádzkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie Uber. Problém teda nie je v zákone, ale v jeho dodržiavaní," informovala rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Ministerstvo dopravy nie je kontrolným orgánom v taxislužbe. Odborný dozor nad taxislužbou vykonáva polícia a obec podľa zákona o cestnej doprave.



"Obec kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby, napríklad označenie vozidla obchodným menom, vybavenie vozidla koncesiou. Zároveň ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci," dodala Ducká. Orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia.



Uber pôsobí v Bratislave vyše jeden a pol roka. Spoločnosť informovala, že v súčasnosti má v hlavnom meste vyše 40 tisíc používateľov a počet jázd sa vlani zvýšil o 90 %. "Popularitu aplikácie potvrdzuje i neustále sa zvyšujúci záujem partnerských vodičov o spoluprácu. Vzhľadom na flexibilné možnosti využitia platformy sa ich počet neustále mení a za posledný mesiac Uber využívalo približne päťsto aktívnych vodičov," oznámil Uber. Čas pristavenia vozidla sa tak skrátil zo šesť minút v auguste 2015 na necelé štyri minúty v marci tohto roka.



Nízka cena a elektronické služby



Na základe prieskumu, ktorý uskutočnila pre Uber spoločnosť TNS Aisa v Bratislave, hlavnými dôvodmi záujmu o službu osobnej zmluvnej prepravy osôb sú "nízka cena, pohodlná objednávka cez aplikáciu, rýchlosť, bezhotovostná platba a dobré skúsenosti cestujúcich". Najväčší záujem o využívanie služby je vo večerných a nočných hodinách.



Porušenia zákona na úseku taxislužieb v Bratislave zaznamenáva Mestská polícia, prípadne štátna polícia, ktorá zápisy o vykonaných kontrolách v prípade podozrenia na porušenie zákona zasiela magistrátu. "Magistrát v roku 2016 na základe podnetov polície uložil v správnom konaní pokuty v 59 prípadoch. Mestská polícia v roku 2016 vykonala kontroly na 170 vozidlách taxislužieb. Hlavné mesto si uvedomuje tento problém, ale problematika služby ako je Uber a jej podobných nie je v kompetenciách hlavného mesta. Je preto potrebná zmena legislatívy," uviedla Iveta Kešeľáková z oddelenia komunikácie a marketingu hlavného mesta.



, ,