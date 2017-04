Bratislavská teplárenská zaplatila v kauze paroplyn 9,4 milióna eur

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Cyperská spoločnosť Paroplyn Holdings Limited sa dostala k prvým miliónom z kauzy paroplyn. Spoločnosť patriaca do portfólia finančnej skupiny Penta dostala od Bratislavskej teplárenskej dlžnú istinu v sume 9,4 milióna eur. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Penty Gabriel Tóth, tým sa predmetná pohľadávka prestala ďalej úročiť o sumu približne 120 tisíc eur mesačne.



„Uhradili sme istinu, čím sme zamedzili ďalšiemu úročeniu a zvyšovaniu nášho záväzku,“ potvrdila hovorkyňa Bratislavskej teplárenskej Jarmila Galandáková. Podľa Gabriela Tótha súčasná výška všetkých nesplatených pohľadávok predstavuje ešte sumu približne 24 miliónov eur. .



Spoločnosti v súčasnosti navzájom nerokujú



Spoločnosti v súčasnosti navzájom nerokujú. „Situácia sa v posledných mesiacoch nezmenila, s Bratislavskou teplárenskou neprebiehajú žiadne vzájomné rokovania a daná vec je stále na základe podnetov bratislavskej teplární predmetom súdnych sporov,“ dodal Tóth. Firma už má právoplatné súdne rozhodnutie o tom, že bratislavská tepláreň je jej povinná zaplatiť za neodobraté teplo z bratislavského Paroplynového cyklu, teplári ani po pätnástich rokoch nevzdali boj o spomínanú pohľadávku. Obrátili sa na Európsky súd pre ľudské práva.



Spoločnosť Paroplyn Holdings Limited v súčasnosti čaká na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Ten by mal rozhodnúť o súlade novely zákona o tepelnej energetike s ústavou po tom, čo parlament schválil exekučnú imunitu pre teplárenské spoločnosti vlastnené štátom. „Keďže je exekúcia pozastavená, čakáme na rozhodnutie ústavného súdu,“ uzavrel Tóth.



Musela zaplatiť viac ako 30 miliónov



Bratislavská teplárenská musela zaplatiť viac ako 30 miliónov eur firme Paroplyn Holdings Limited za nedodržanie zmluvy o povinnom odbere tepla z bratislavského Paroplynového cyklu. Zmluvu o povinnom odbere tepla podpísali v roku 1999 spoločnosti Západoslovenské energetické závody a Paroplynový cyklus. Pätnásťročná zmluva mala garantovať schopnosť splácať poskytnutý úver na výstavbu paroplynu od Európskej investičnej banky vo výške 51 miliónov eur. Zmluva sa podpísala na princípe “take or pay”. Čiže Západoslovenské energetické závody museli platiť za dohodnuté množstvo tepla, aj keď ho od bratislavského paroplynu neodobrali.



Spoločnosť Bratislavská teplárenská zdedila zmluvu po tom, čo sa Západoslovenské energetické závody rozdelili na tri akciové spoločnosti – Bratislavskú teplárenskú, Trnavskú teplárenskú a Západoslovenskú energetiku. Penta získala bratislavský Paroplynový cyklus v privatizácii v roku 2004. Penta sa síce začiatkom roka 2015 rozhodla predať bratislavský paroplynový cyklus, ale spomínanú pohľadávku si ponechala.