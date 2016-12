Bratislavská MHD jazdí od piatka v upravenom režime

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Bratislavská mestská hromadná doprava (MHD) bude od piatka 23. decembra do štvrtka 5. januára nového roka premávať v režime pracovný deň - školské prázdniny. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.



V sobotu 24. decembra v režime víkendy a sviatky ukončia dennú premávku o 17:00, od 18:30 sa začne premávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej stanice, ktoré budú premávať až do nedele do 06:30. V nedeľu 25. decembra i v pondelok 26. decembra bude doprava jazdiť vo víkendovom a sviatočnom režime.



V takomto režime môžu ľudia cestovať aj na Silvestra, v sobotu 31. decembra. Pre Silvestrovský beh cez bratislavské mosty prerušia od 10:00 do 11:00 na Rázusovom nábreží pri Moste SNP premávku električiek a autobusov. Od 23:30 posilnia premávku vybraných autobusových a trolejbusových liniek nočnej dopravy s predĺžením prevádzky do 06:30. V rovnakých intervaloch budú premávať aj električky N5, N8 a N10.



Na Silvestra od 22:00 uzavrú pre oslavy príchodu Nového roka centrum mesta a vylúčia električkovú dopravu na nábrežnej vetve od tunela po Námestie SNP. Od 23:30 do 02:00 bude pre uzávierku Rázusovho a Vajanského nábrežia premávať MHD po obchádzkových trasách.



Na Nový rok, v nedeľu 1. januára, bude MHD v Bratislave jazdiť v režime víkendov a sviatkov. Rovnaký režim bude pre cestujúcich platiť aj v piatok 6. januára, v štandardnom prevádzkovom režime pracovných dní začne MHD premávať v pondelok 9. januára.