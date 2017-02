Bratislavská MHD bude počas jarných prázdnin jazdiť inak

Mestská hromadná doprava bude od pondelka 20. februára do piatka 24. februára premávať v režime pracovný deň – školské prázdniny.BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Pre jarné prázdniny, ktoré sa žiakom v Bratislavskom kraji začínajú v pondelok 20. februára, bude mestská hromadná doprava (MHD) v hlavnom meste SR Bratislave premávať v režime "pracovný deň – školské prázdniny".



Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V tomto režime bude MHD premávať od pondelka 20. februára do piatka 24. februára, v tomto čase však nebudú jazdiť linky č.133 a č.192. Pre vyučovanie na vysokých školách budú linky č.7 a č.31 jazdiť bez obmedzenia. .



Školákom z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja sa začínajú prázdniny v pondelok 20. februára, následne budú oddychovať žiaci z Banskobystrického kraja, Trenčianskeho a Žilinského kraja, a to od 27. februára do 3. marca. Napokon od 6. do 10. marca budú mať prázdniny v Prešovskom a Košickom kraji.