Bratislave hrozí úbytok turistov, dôvodom sú nové prevádzkové doby podnikov

Bratislavská mestská časť Staré Mesto plánuje na najbližšom zastupiteľstve prijať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách....

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Bratislavská mestská časť Staré Mesto plánuje na najbližšom zastupiteľstve prijať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti, ktorý výrazne skráti záverečné hodiny nočných prevádzok typu nočný bar, diskotéka či klub.



Zatvárať tak budú musieť v dňoch nedeľa až streda už o jednej hodine ráno, vo štvrtok o druhej ráno a v piatok a sobotu o štvrtej ráno. Bratislave tak hrozí úbytok turistov . Uvádza sa to v stanovisku komisie hlavného mesta Bratislavy pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Starého Mesta, ktoré agentúre SITA poskytla bratislavská mestská poslankyňa a zároveň členka predstavenstva Bratislava Tourist Board Soňa Svoreňová. .



Navrhujú predĺženie prevádzkovej doby



“Navrhujeme predĺženie prevádzkovej doby nočných barov a diskoték v piatok a sobotu do piatej ráno a v ostatné dni do štvrtej ráno. Zároveň navrhujeme stanoviť začiatok prevádzkovej doby pre tieto podniky na neskoršiu hodinu, ako je navrhované, respektíve inak účinne odlíšiť nočný klub od reštaurácie či kaviarne,“ píše sa ďalej v stanovisku komisie.





Lepším určením rozpätia prevádzkových hodín diskoték či nočných klubov by sa predišlo tomu, aby sa z kaviarní a reštaurácií stávali cez noc diskotéky, ktoré rušia obyvateľov Starého Mesta. “Nočný klub či diskotéka by sa mali nachádzať v podzemí a byť odhlučnené tak, aby neprichádzalo k rušeniu nočného pokoja. Bohužiaľ návrh počíta s tým, že nočnú prevádzku možno umiestniť prakticky kdekoľvek vrátane doteraz tichých rezidenčných štvrtí Starého Mesta“, uviedla ďalej Svoreňová.



Podľa stanoviska je Bratislava ako hlavné mesto hlavným cieľom zahraničných, ale aj domácich turistov , pričom väčšina z nich sa koncentruje na území Starého Mesta. Mestský rozpočet má z turistického ruchu príjmy prostredníctvom dane z ubytovania a v prípade poklesu počtu turistov pre obmedzenie otváracích hodín nočných podnikov nastane výpadok príjmov. “Z hľadiska udržania a ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Bratislave je žiaduce, aby turisti prichádzali za zábavou nielen v piatok a v sobotu, ale aj v ostatné dni v týždni, keďže aj daň z ubytovania platia za každý deň rovnako,“ dodala Svoreňová.



Návrh po schválení začne platiť 15. apríla



Podľa nového návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Starého Mesta sa prevádzkový čas v obchode určuje od pondelka do nedele od 06:00 do 22:00. Prevádzkový čas v reštaurácii sa určuje od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci, v kaviarni či cukrárni od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci, v nočnom bare, na diskotéke či v klube od nedele do stredy od 10:00 do jednej hodiny rannej, vo štvrtok od 10:00 do druhej hodiny rannej a v piatok a v sobotu od 10:00 do štvrtej hodiny rannej. Vinárne a pivárne budú môcť byť otvorené podľa návrhu VZN od nedele do štvrtka od 07:00 do polnoci a v piatok a sobotu od 07:00 do jednej hodiny rannej.



Predaj cez okienko sa určuje od 06:00 do polnoci a terasy budú môcť fungovať od pondelka do nedele od 08:00 do 22:00. V súčasnosti ho môžu ľudia pripomienkovať do 23. marca písomne na adresu miestneho úradu na Vajanského nábreží 3, elektronicky na e-mailovú adresu zuzana.ligasova@staremesto.sk alebo osobne na miestnom úrade v kancelárii Zuzany Ligasovej. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb predloží starosta Starého Mesta Radoslav Števčík poslancom miestneho zastupiteľstva na zasadnutí 28. marca. Ak poslanci návrh VZN schvália, nadobudne účinnosť 15. apríla.



Pôvodný návrh VZN o otváracích hodinách prevádzok a podnikov schválili staromestskí poslanci ešte v septembri 2016, starosta Radoslav Števčík ho však nepodpísal. Podľa pôvodného návrhu VZN mali byť prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré by splnili určité technické opatrenia, mali byť otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch mali byť otvorené do 05:00 ráno.