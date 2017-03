Bratislavčanky v MEVZA Cupe zdolali Záhreb

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Hráčky 1. Bratislavského volejbalového klubu uspeli vo svojom šiestom vystúpení v základnej časti MEVZA Cupu 2016/2017. Domáce Bratislavčanky v utorok zvíťazili jednoznačne 3:0 (17, 22, 12) nad družstvom chorvátskeho klubu HAOK Mladost Záhreb.





V stredu sa Záhreb predstaví od 16.30 h v bratislavskej ŠH Mladosť, zmeria si sily s VK Slávia EU Bratislava. Pre "slávistky" to bude rozlúčka s aktuálnym ročníkom MEVZA Cupu, na 1. BVK ešte čakajú súboje vo Viedni proti slovinskému Calcitu Ľubľana (3. 3. o 11.00 h) a rakúskemu SG VB NÖ Sokol/Post (10. 3. o 11.00 h).



Prvý BVK figuruje v 9-člennej tabuľke na 6. priečke so 7 bodmi a bilanciou dve víťazstvá, štyri prehry. Slávia je na 7. pozícii so 6 bodmi (bilancia 2-5). Ani jeden bratislavský klub sa nepredstaví na záverečnom turnaji Final Four.



MEVZA Cup volejbalistiek 2016/2017 - základná časť



1. Bratislavský volejbalový klub (SR) - HAOK Mladost Záhreb (Chor.) 3:0 (17, 22, 12)