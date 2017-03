Bratislava ponúkne kvalitný klubový koncert RAH DIGGA

Bratislava, 24.marca 2017 ( WBN/PR ) – RAH DIGGA, interpretka, ktorá navštívi Bratislavu začiatkom apríla počas svojho európskeho turné, bude podľa najnovších informácií na Slovensku dlhšie obdobie zo svojej plánovanej tour a na svojich slovenských fanúšikov sa veľmi teší. Sami organizátori sú zvedaví, čo túto famóznu raperku zaujme a prekvapí v našom hlavnom meste. Víťazka BET Hip Hop Award navštívi počas koncertovania niektoré severské krajiny, Rakúsko, Francúzsko a Slovensko. RAH DIGGA ako jedna z najlepšie rapujúcich interpretov vôbec predstaví svoju tvorbu v Bratislave vo vyše hodinovom vystúpení.RAH DIGGA ako mnohokrát nominovaná na ocenenia v rapových a hip-hopových kategóriách sa nebráni spoluprácam ani so slovenským interpretom. Jej tvorba a prejav obohatil už viacero skladieb významných interpetov počas jej vyše 20-ročnej kariéry. .RAH DIGGA bude mať počas večera podporu slovenských skupín so svojimi 20-minutovými vystúpeniami a pred jej koncertom predstavia svoju tvorbu chalani zo skupiny 5R, Makak-Veli a Skapal Pes.Bratislavská formácia 5R vznikla v roku 2014, kedy sa spojili interpreti Palky, Deviant, Pek, Prevrat Poet a ich dvorný dj MikroMan. Pred rokom krstili svoj debutový album “Potomok rodu” a skladby z tohto albumu zaznejú počas večera. Ďalšia zaujímavá tvár menom Makak-Veli pochádza zo Senca a minulý rok vydal svoje debutové cd “Porozmýšľaj nad tým”, z ktorého už kolujú medzi fanúšikmi skladby “Hudba bez duše” a “Deň za dňom”, kde obidve skladby podporil hudbou dj Muki.04.apríla 2017 sa predstaví RAH DIGGA v klubovej atmosfére v bratislavskom Nu Spirit Clube.Predpredaj vstupeniek zabezpečuje Eventim . Určite sa fanúšikovia majú na čo tešiť. Príjemný zážitok.EventimMAKAK-VELI – Deň za dňom https://www.youtube.com/watch?v=sLajvo2k8R85R – Puto piatich prútov https://www.youtube.com/watch?v=bOspgLkVAc85R – Vyčleň sa z davu https://www.youtube.com/watch?v=k9hhAoff0MARAH DIGGA – Break FoolRAH DIGGA – Break Fool

