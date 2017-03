Bratislava čaká na vyriešenie problému s hazardom, primátor Nesrovnal to podľa Aliancie za čistú hru znemožní

Bratislavčania márne čakajú na vyriešenie problémov súvisiacich s nadmerným počtom herní. Herne aj kasína totiž zostanú v hlavnom meste v nezmenenom....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Bratislavčania márne čakajú na vyriešenie problémov súvisiacich s nadmerným počtom herní. Herne aj kasína totiž zostanú v hlavnom meste v nezmenenom počte, pričom paradoxne bude môcť za to primátor Ivo Nesrovnal, ktorý sa iba na oko snaží o zákaz hazardu v Bratislave. Uvádza sa v stanovisku občianskeho združenia Aliancia za čistú hru - Clarify, ktoré agentúre SITA poskytol zástupca riaditeľa združenia Tomáš Szmrecsányi.



Nesrovnal koná v záujme seba samého .



„Napriek tomu, že traja predsedovia poslaneckých klubov sa jasne vyjadrili, že sú za prísnu reguláciu hazardu, pričom rovnaký počet šéfov poslaneckých klubov je za prohibíciu, sa primátor rozhodol, že poslancom predloží pôvodný návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) s absolútnym celoplošným zákazom umiestnenia herní a kasín v hlavnom meste. Pritom iba pred niekoľkými dňami vyhlásil, že ak niektorý predseda poslaneckého klubu bude žiadať, bude uvažovať o hlasovaní, ktoré umožní prísnu reguláciu hazardu. Aj preto je už teraz jasné, že ani na druhý pokus neprejde koncom marca nielen zákaz hazardu, ale ani jeho prísna regulácia v Bratislave. Zodpovednosť za zmarenie hlasu takmer stotisíc obyvateľov hlavného mesta bude niesť primátor, a nie poslanci, ktorí chcú prísnu a adresnú reguláciu a k tejto problematike pristupujú racionálne a zodpovedne," upozornil v stanovisku zástupca riaditeľa občianskeho združenia Aliancie za čistú hru - Clarify Tomáš Szmrecsányi.



V stanovisku je ďalej uvedené, že v koho záujme vlastne koná Ivo Nesrovnal? Podľa Szmrecsányiho je evidentné, že v záujme väčšiny Bratislavčanov nekoná. Tí si totiž uvedomujú, že je nezmyselné zakazovať niečo, čo sa nedá zakázať a mestu aj obyvateľom prinesie viac zla ako dobrého. A teraz už je zrejmé, že nekoná ani v záujme menšiny, ktorá chce zakázať herne a kasína napriek tomu, že takýto krok vyvolá oveľa viac problémov, ako sú tie dnešné. „Odpoveď je jasná - koná v záujme seba samého, aby sa zviditeľnil ako veľký bojovník proti hazardu, pritom jeho činy aj vyjadrenia svedčia presne o opaku. Je však len otázkou času, kedy si to uvedomí aj menšina obyvateľov Bratislavy, ktorá podporila petíciu za zákaz hazardu v Bratislave," dodal Szmrecsányi.





Žiadajú o rozumnú reguláciu



Aliancia za čistú hru - Clarify opätovne vyzýva primátora, aby počúval nielen hlas ľudí, ale aj svojich kolegov a umožnil reguláciu hazardu v Bratislave. Ak tak neurobí, bude niesť osobne zodpovednosť za zmarenie šance prísne regulovať počet herní a kasín na území Bratislavy. „Samozrejme, je veľmi malá šanca, že by primátor konal racionálne a zodpovedne, aj preto prosíme poslancov, aby aspoň oni presadili rozumnú reguláciu hazardu tak, aby v záujme Bratislavčanov aj rozvoja mesta zostali veľké herne a kasína v hoteloch a v obchodných priestoroch. Veríme, že aj prevádzkovatelia herní sa zachovajú zodpovedne a nebudú zvyšovať počet výherných automatov ani herní v Bratislave. A Iva Nesrovnala žiadame, aby sa konečne venoval skutočným problémom, ktoré každodenne trápia Bratislavčanov," uzavrel Szmrecsányi.



Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal predloží mestským poslancom na rokovanie všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu tak, ako ho pôvodne navrhli. Nesrovnala tým poveril petičný výbor, ktorý tvoria starostovia bratislavských mestských častí. Podľa neho je hlasovanie o tej istej veci dvakrát po sebe v súlade s rokovacím poriadkom. Počas rokovania mestského zastupiteľstva však môžu poslanci podať pozmeňovacie návrhy, o ktorých by hlasovali.





Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok 16. februára rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne. Za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných. Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch. Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných bolo 98 118. Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch. Zastupiteľstvo vo februári počas rokovania neschválilo možnosť, aby VZN rozdelili na štyri časti, o každej by poslanci hlasovali zvlášť. Prvou kategóriou boli hotely, motely, penzióny, druhou obchod a služby, v tretej boli kultúra a verejná zábava, posledná kategória boli bytové domy.