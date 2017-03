Bratislava by mala mať opäť medzinárodné vlakové spojenie s Rajkou a Győrom

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Bratislava by mala mať od decembra tohto roka opäť medzinárodné vlakové spojenie medzi Petržalkou a Rajkou a Győrom v Maďarsku. V čase dopravnej špičky má na tejto trati premávať desať spojov v oboch smeroch a ich nastavenie by zároveň umožňovalo prepojenie až do Budapešti. Ako ministerstvo dopravy a výstavby v piatok informovalo, zámerom pripravovaného rozšírenia možností cezhraničnej dopravy je lepšie prepojenie susedných regiónov a využívanie verejnej dopravy.



"Ministerstvo dopravy na základe rastúcej mobility medzi Rajkou, Rusovcami a Bratislavou iniciovalo rokovania s maďarskou stranou o obnovení vlakového spojenia. Návrh grafikonu vlakovej dopravy počíta s realizáciou tohto spojenia od decembra 2017," informoval minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. V súčasnosti je ešte potrebné splniť všetky požadované legislatívne a technické požiadavky vlakového spojenia..



"Vlakové výkony na slovenskej strane budú poskytované na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Pôjde však o minimálne náklady zo strany štátu, keďže prihraničnú dopravu na maďarskej strane zabezpečuje maďarsko-rakúska spoločnosť GySEV, ktorá predĺži už existujúce spoje na maďarskej strane," priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.



