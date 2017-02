Bratia Šťastní pred 36 rokmi zažiarili, stanovili rekord NHL

Dvaja Šťastní sa na víťazstve Québec Nordiques vo Washingtone 11:7 podieľali dokopy 16 kanadskými bodmi.NEW YORK 22. februára (WebNoviny.sk) - Dvaja Šťastní boli 22. februára 1981 priveľkým sústom pre Washington v stretnutí severoamerickej hokejovej NHL. V Capital Centre sa v drese Québec Nordiques na víťazstve 11:7 obaja podieľali ôsmimi bodmi.



Stanovili rekord NHL .



Center Peter dal štyri góly a na štyri prihral, krídelník Anton strelil tri a päťkrát asistoval. Nezabudnuteľný večer pre bratislavských rodákov prišiel na konci osemzápasového tripu a lete z Vancouveru na opačný koniec severoamerického kontinentu do metropoly USA.



"Spomínam si, že ráno v deň zápasu som sa zobudil dosť unavený. Vravím si - toto bude veru poriadne dlhý večer," prezradil na webe nhl.com Peter Šťastný.



Dnes ťažko dosiahnuteľnými ôsmimi bodmi stanovili rekord NHL v podaní hráča na súperovom ľade aj nováčikovské maximum. "Zdalo sa, akoby všetko, na čo sme v tom zápase siahli, skončilo v bránke," doplnil Peter, ktorý v predchádzajúcom súboji 20. februára 1981 na ľade Vancouveru - tak isto ako Anton - dosiahol svoj prvý hetrik v kariére pri víťazstve nad Canucks 9:3.



Petra v roku 1998 uviedli do Siene slávy



Peter Šťastný získal Calderovu trofej určenú najlepšiemu nováčikovi za 109 kanadských bodov v ročníku 1980/1981. Na štarte ďalšej sezóny dvojicu doplnil najstarší brat Marián Šťastný a v NHL vytvorili jednu z najobávanejších útočných trojíc. Peter z nej bol jasne najúspešnejší, v roku 1998 ho uviedli do Siene slávy.



Už niekoľko hokejistov vrátane Wayna Gretzkého či Maria Lemieuxa dosiahlo za večer osem bodov, viac však len Sittler. Naposledy bilanciou 4+4 zažiaril Sam Gagner v drese Edmontonu 2. februára 2012.